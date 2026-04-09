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Incidente a Montecorice, auto con a bordo 4 persone precipita in un burrone: ci sono feriti

L’incidente si è verificato nella mattinata odierna nella cittadina del Cilento, in provincia di Salerno. Sul posto vigili del fuoco ed eliambulanze, che hanno prestato soccorso ai feriti.
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A cura di Valerio Papadia
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Immagine di repertorio
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Un rocambolesco e grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 9 aprile, a Montecorice, cittadina del Cilento, nella provincia di Salerno: per cause che sono ancora in corso di accertamento, un'automobile, a bordo della quale, stando alle prime informazioni, c'erano quattro persone, è precipitata in un burrone in località Capitello. Immediato e massiccio l'intervento dei soccorritori: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadre provenienti da Vallo della Lucania e da Agropoli, nonché una squadra del SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzata nel recupero di persone in zone impervie.

Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche un elicottero dei vigili del fuoco e una eliambulanza, che ha soccorso i feriti; non è ancora chiaro il numero delle persone coinvolte, ma gli occupanti della vettura sono stati raggiunti nel dirupo, liberati dall'abitacolo e trasportati in ospedale.

Proprio a Montecorice, soltanto lo scorso mese di marzo, si è verificato un altro grave incidente stradale, che in quel caso si è rivelato purtroppo mortale, visto che ha provocato il decesso di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, due fidanzati di 29 e 25 anni. L'auto sulla quale viaggiavano i due ragazzi si è scontrata con un furgone: per i due giovani fidanzati, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

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