Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i fidanzati morti stanotte nell’incidente stradale a Montecorice in Cilento

A sinistra il luogo dell’incidente. A destra la foto di coppia dei due ragazzi purtroppo deceduti

Sotto choc familiari e amici di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, 29 e lei 25 anni ed entrambi originari di Capaccio Paestum, due giovani vittime dell'incidente stradale avvenuto questa notte in località Ripe Rosse di Montecorice, in Cilento. Michele era molto conosciuto nella zona per il lavoro nell'azienda agricola di famiglia, collaborava quotidianamente nell’attività dei familiari, occupandosi in particolare del trasporto delle balle di fieno con il camion. Maria, originaria di Pisciotta ma residente anche lei a Capaccio, la giovane lavorava in un'attività di ristorazione del territorio. Una coppia giovane, perbene, con i suoi sogni e le sue speranze. La sera della tragedia i due avevano trascorso parte del venerdì in un locale di Agropoli, dove avevano passato alcune ore in tranquillità. In seguito si erano messi in viaggio per raggiungere Agnone Cilento, località dove vive la famiglia del ragazzo.

Il Sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, ha espresso il cordoglio della comunità: «Nel giorno dei funerali, con una ordinanza sindacale, sarà osservato un munito di raccoglimento in tutti gli uffici comunali e nelle scuole del territorio».

L'incidente non ha lasciato scampo ai due: l'automobile con a bordo la coppia ha fatto un volo di circa 200 metri. La vettura secondo i rilievi effettuati dalle forze dell'ordine, ha impattato contro un altro mezzo per poi uscire di strada e precipitare giù dalla scarpata. I corpi dei due ragazzi sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo durante il volo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre di terra, soccorritori fluviali e sommozzatori. L'auto, individuata dalla Guardia Costiera, è ora in fase di recupero. Il conducente dell'altro mezzo, lievemente ferito, è affidato alle cure dei sanitari.