Incidente nel Cilento, auto sfonda il guardrail e cade nel dirupo a Montecorice: morta coppia di 24 e 29 anni

Volkswagen Polo sfonda il guardrail e precipita per 200 metri nel dirupo, morti Michele Pirozzi e Maria Magliocco.

Michele Pirozzi e Maria Magliocco, le vittime

Un'auto è precipitata in una scarpata sul litorale Cilentano, profondo sud della Campania, dopo un incidente stradale, causando la morte di due giovani fidanzati. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri venerdì 13, in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, in provincia di Salerno. Le vittime, entrambe originarie di Capaccio-Paestum, si chiamavano Michele Pirozzi e Maria Magliocco, avevano 29 e 24 anni. Viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo che, secondo una prima ricostruzione, si è scontrata con un altro veicolo perdendo il controllo. Dopo l’impatto l’auto ha sfondato il guardrail ed è precipitata in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri, rotolando più volte fino a fermarsi sugli scogli.

Durante la caduta i due occupanti sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo. La vettura, completamente distrutta e ferma a ridosso dell'acqua, è stata individuata da una motovedetta della Guardia Costiera di Agropoli impegnata nelle ricerche. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa dello strapiombo e dell’oscurità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con il nucleo sommozzatori arrivato da Napoli e le squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale), supportate da un’autogru proveniente da Salerno. Nell'area ha operato anche un elicottero del servizio di elisoccorso.

I soccorritori hanno lavorato per diverse ore sia dal mare sia dall’alto per individuare i corpi tra gli scogli. Il conducente dell’altro mezzo coinvolto nell'incidente, una Citroën Jumper, è rimasto lievemente ferito ed è stato medicato sul posto dal personale sanitario del 118.

Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Agropoli. Secondo quanto ricostruito, i due giovani stavano rientrando verso Agnone Cilento dopo aver trascorso la serata insieme. Sul luogo dell'incidente si sono radunati familiari e residenti della zona; anche il fratello di una delle vittime ha partecipato alle ricerche in mare con un’imbarcazione da pesca.