Nicola Monaco, morto a 60 anni in un incidente sull'Autostrada A16: lutto ad Ariano Irpino Si chiamava Nicola Monaco l'uomo di 60 anni morto in un incidente stradale sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa. L'uomo, noto commerciante, era originario di Ariano Irpino: la sua morte ha scosso la comunità.

A cura di Valerio Papadia

Si chiamava Nicola Monaco e aveva 60 anni l'uomo deceduto in seguito a un incidente stradale che si è verificato ieri, giovedì 3 aprile, sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa, all'altezza dello svincolo per Tufino, in provincia di Napoli. Commerciante molto noto ad Ariano Irpino, nell'Avellinese, Nicola Monaco viaggiava su una Fiat Panda che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un'altra vettura.

Portato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, le condizioni di Nicola Monaco non sembravano inizialmente destare particolari preoccupazioni; improvvisamente, però, c'è stato un peggioramento del quadro clinico e l'uomo è deceduto a causa delle ferite riportate nell'incidente e di successive complicazioni. Nell'auto sulla quale viaggiava il 60enne si trovavano anche altre due persone, un uomo e una donna che sono rimasti feriti e sono stati trasportati a loro volta in ospedale per ricevere le cure mediche del caso; non si conoscono le loro condizioni di salute.

L'incidente, che si è verificato intorno alle 19 di ieri, giovedì 3 aprile, ha provocato notevoli disagi sull'Autostrada A16, in direzione di Baiano e della provincia di Avellino, causando circa due chilometri di coda.