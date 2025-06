Bus in corsa si incendia sull’A16 Napoli-Bari: 28 passeggeri fuggono a piedi in autostrada Bus Napoli-Avellino si incendia sull’autostrada A16, all’altezza di Monteforte Irpino. Salvi i 28 passeggeri. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

Bus in corsa si incendia lungo l'autostrada A16 Napoli-Bari, all'altezza di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Immediatamente si scatena il panico a bordo. I 28 passeggeri, per fortuna, riescono ad uscire in tempo dal mezzo, prima che sia divorato dalle fiamme. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il pullman turistico, di proprietà di una agenzia privata di viaggi, partito da Napoli, avrebbe preso fuoco poco prima di imboccare la galleria di Monteforte Irpino dell'A16 Napoli-Canosa.

L'autista, per fortuna, si è subito accorto che qualcosa non andava ed ha lanciato l'allarme. I passeggeri che erano partiti da Napoli ed erano diretti ad Avellino, sono riusciti ad abbandonare il mezzo prima che venisse avvolto completamente dalle fiamme. Sono stati soccorsi dalla Polizia stradale mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo che si è anche propagato alla vegetazione circostante la carreggiata. Il traffico in direzione del capoluogo Irpino ha subito forti rallentamenti. Indagini sono in corso per accertare le cause che hanno provocato l'incendio.

Borrelli (Avs): "Tragedia sfiorata"

Un pullman di linea partito da Napoli questa mattina e diretto ad Avellino ha preso fuoco sull’A16 poco prima di imboccare la galleria all’altezza di Monteforte Irpino. Illesi i passeggeri che per fuggire alle fiamme sono scesi dal mezzo e hanno proseguito a piedi mentre sfrecciavano le auto a gran velocità. Le immagini dell’incidente sono state registrate da diversi automobilisti e inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Una tragedia sfiorata, se l’incendio fosse divampato nel buio della galleria avremmo descritto uno scenario molto diverso. Sono immagini che non dovremmo mai vedere, chiedo che ci siano verifiche immediate per capire come sia divampato l’incendio, ma non solo, bisogna controllare il parco mezzi circolante, verificare lo stato di salute di tutti i bus che operano nella nostra regione. Sono tanti i mezzi vetusti che necessitano di manutenzione continua. La sicurezza di tutti: cittadini, turisti e lavoratori, sia una priorità”.