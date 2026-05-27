Sasso contro un bus di Anm a Napoli, in frantumi il vetro: paura in via Arenaccia

A raccontare l’accaduto è stato il sindacato USB. Per fortuna, per autista e passeggeri del bus solo un grande spavento, ma non si registrano feriti.

I danni riportati dall’autobus dell’Anm

Ancora un atto vandalico nei confronti di un autobus dell'Anm a Napoli: nella tarda serata di ieri, martedì 26 maggio, un oggetto, probabilmente un sasso, è stato lanciato contro un bus della linea R5, mentre il mezzo si trovava in via Arenaccia, all'incrocio con via Colonnello Lahalle. A raccontare quanto accaduto ieri sera nel centro di Napoli è Marco Sansone, sindacalista di USB: per fortuna, per la conducente e per i passeggeri a bordo del mezzo non ci sono state conseguenze, ma solo tanto spavento, visto che il sasso ha frantumato uno dei vetri dell'autobus. Come rendo noto ancora Sansone, l'autista ha avuto la prontezza di arrestare subito la marcia del bus e di rassicurare i passeggeri a bordo.

"Un plauso va fatto all'operatrice d'esercizio, la quale, dopo aver rispettato i protocolli previsti in questi casi, ha atteso per ore invano i soccorsi, per poi rientrare in deposito a notte fonda" si legge nel comunicato diramato da Marco Sansone. "Sempre più urgente e necessario l'intervento degli organi prefettizi a tutela dell'ordine pubblico, possibilmente prima che ci scappi il morto" ribadisce il sindacalista. Iniziano a diventare tanti, infatti, gli atti vandalici perpetrati ai danni dei mezzi di Anm, che consistono, solitamente, proprio nel lancio di sassi e altri oggetti contro gli autobus in transito.