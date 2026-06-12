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Passeggero si sente male sul bus a Caserta, l’autista accosta e gli salva la vita

È stata l’Air Campania, azienda che gestisce la linea di autobus sul quale è avvenuto l’episodio, a rendere nota la vicenda, esprimendo soddisfazione per il lavoro dell’autista e augurando al passeggero una pronta guarigione.
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A cura di Valerio Papadia
Un autobus di Air Campania
Un autobus di Air Campania

Momenti di paura sull'autobus della Linea 5 di Air Campania, che collega Caserta a Sant'Agata de' Goti, nel Beneventano: un passeggero ha accusato un improvviso malore. L'episodio si è verificato a San Clemente, frazione periferica di Caserta: provvidenziale è stata la reazione dell'autista, che ha accostato prontamente il mezzo e ha allertato il 118; nel frattempo, il conducente, insieme ad alcuni passeggeri, ha iniziato a prestare i primi soccorsi al malcapitato, assistendolo fino all'arrivo sul posto di un'ambulanza.

A raccontare sui social l'accaduto è stata la stessa Air Campania – azienda di trasporti che serve tutto il territorio regionale – che a sua volta è venuta a conoscenza dell'episodio dallo stesso passeggero interessato dalla disavventura, che ha voluto ringraziare l'autista e l'azienda di trasporti per la disponibilità e la vicinanza ricevute nel momento di difficoltà. "Al viaggiatore – si legge in una nota di Air Campania – gli auguri di una pronta guarigione da parte dell’Amministratore e di Air Campania". Nella nota, l'azienda ha poi ringraziato anche l'autista: "A Giuseppe (questo il nome del conducete), protagonista di questa vicenda, e a tutto il personale che ogni giorno opera con professionalità e senso del dovere, va il sincero ringraziamento dell’azienda".

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