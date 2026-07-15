“Ti uccido se non mi porti a Napoli”: autista aggredito su un bus Air Campania

L’aggressione si è verificata nella serata di ieri sulla linea Foggia-Napoli. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine.

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Un episodio di violenza ai danni di un autista dell'azienda di trasporti Air Campania si è consumato nella serata di ieri, martedì 14 luglio, su un bus della linea Foggia-Napoli. Da quanto rende noto proprio l'azienda, un uomo, appena salito sull'autobus alla fermata sita nei pressi del Centro Commerciale Mongolfiera a Foggia, ha iniziato a minacciare il conducente del mezzo: "Ti uccido se non mi porti a Napoli" gli avrebbe detto, prima di tentare di aggredirlo anche fisicamente. L'autista ha tentato di far ragionare il passeggero, che ha però proseguito nel suo comportamento violento, danneggiando anche il bus. Il conducente ha allora allertato le forze dell'ordine che, intervenute sul posto, hanno fermato l'aggressore.

Solidarietà e vicinanza all'autista sono arrivate da Anthony Acconcia, amministratore unico di Air Campania, che ha dichiarato: "Non possiamo accettare che minacce e aggressioni diventino parte della quotidianità di chi svolge un servizio pubblico essenziale. Ringrazio le forze dell’ordine per il tempestivo intervento. Occorre un impegno concreto di tutte le istituzioni per rafforzare le misure di prevenzione a tutela del personale viaggiante".