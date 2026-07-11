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Sale sul bus e minaccia l’autista, lui ha un malore: denunciato un 30enne abruzzese a Napoli

L’uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e minaccia ad incaricato di pubblico servizio. L’autista è stato soccorso dal 118.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
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Momenti di paura questa mattina in pieno centro storico, quando i carabinieri del nucleo radiomobile sono dovuti intervenire in via Cesare Rosaroll a bordo di un autobus di linea dell'AirCampania. Poco prima, infatti, un 30enne originario di Atri, in provincia di Teramo, era salito a bordo dell'autobus iniziando a minacciare l'autista, pretendendo che il mezzo partisse immediatamente. La vittima, spaventata, ha accusato a quel punto un malore, al punto che sono state necessarie le cure dei sanitari del 118, intervenuti subito dopo.

Sul posto sono arrivati intanto anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che hanno denunciato il 30enne abruzzese per interruzione di pubblico servizio e minaccia ad incaricato di pubblico servizio. La corsa, interrotta per circa due ore, è stata poi riattivata. Ignoti i motivi per i quali il 30enne pretendesse la partenza immediata del bus: fortunatamente per l'autista solo un grande spavento e null'altro, subito soccorso dal personale medico-sanitario del 118 accorso immediatamente in via Cesare Rosaroll.

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