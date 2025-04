video suggerito

Incidente sull’A16 Napoli-Canosa all’altezza di Nola: 2 km di coda in direzione Baiano Incidente in direzione di Canosa sull’A16 all’altezza di Nola: traffico in tilt. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Traffico in tilt nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 3 aprile, sull'A16 Napoli-Canosa, dopo un incidente avvenuto tra Nola e Tufino, in direzione di Baiano: almeno due i chilometri di cosa che si sono formati rapidamente in autostrada, dove sono accorse le forze dell'ordine per coordinare i soccorsi.

Solo dopo le 19 una parte della carreggiata è stata riaperta al traffico, che ha cominciato lentamente a defluire: ma per tornare alla normale viabilità servirà ancora del tempo. Ancora da chiarire invece le dinamiche dell'incidente. Sul posto anche le forze dell'ordine.