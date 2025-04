video suggerito

Due donne si schiantano con la Smart contro un muro, ricoverate. L’incidente in Irpinia Frigento (Avellino) auto con a bordo una donna e una minore, si schianta contro muro. Entrambe ricoverate e sotto osservazione, non sono gravi. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Napoli

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Frigento, in località Fontana Madonna, in Irpinia centrale, provincia di Avellino. Un'auto condotta da una donna di 30 anni del posto, con a bordo una ragazza minorenne, ha perso il controllo ed è finita contro un muro. La vettura, una Smart, è rimasta di traverso sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno trasferito le due occupanti in ambulanza all’ospedale di Ariano Irpino. Le due persone a bordo della Smart non sono fortunatamente in pericolo di vita, ma le loro condizioni sono attualmente sotto osservazione.