A Monteforte Irpino si tornerà a votare per le comunali, ma solo in due sezioni

Accolti parzialmente i due ricorsi al Tar della Campania dopo le elezioni di novembre 2025: si torna a votare nei seggi elettorali 1 e 7 del comune irpino.

Vista aerea di Monteforte Irpino

Si tornerà a votare, in sole due sezioni, a Monteforte Irpino. Salvo, ovviamente, nuovi ricorsi. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, nello specifico la sezione staccata di Salerno, ha infatti parzialmente accolto i ricorsi presentati contro l’esito delle elezioni comunali di Monteforte Irpino del 23 e 24 novembre 2025, disponendo l’annullamento delle operazioni elettorali svolte nelle sezioni numero 1 e numero 7. Il collegio, presieduto da Salvatore Mezzacapo con relatore Antonio Andolfi, ha disposto l'immediata trasmissione del dispositivo al sindaco di Monteforte Irpino (che resta comunque in carica) e al prefetto di Avellino, la dottoressa Rossanna Riflesso. Le motivazioni verranno pubblicate nei prossimi giorni.

Le elezioni del 23-24 novembre 2025 erano state combattutissime: alla fine dello spoglio, è stato eletto sindaco Fabio Siricio con uno scarto minimo: 2.383 voti (il 37,91% delle preferenze) contro i 2.341 (pari al 37,24%) del candidato Paolo De Falco. Nettamente staccata invece Giulia Valentino, con 1.562 voti pari al 24,85% delle preferenze. Dunque, tra Siricio e De Falco lo scarto era stato di appena 42 schede: pochissime, se si considera che quelle dichiarate nulle sono state 143 e quelle bianche 123. Nei seggi "contestati", la situazione definitiva diceva Siricio-De Falco 326-235 (con 14 nulle e 12 bianche) nel seggio elettorale numero 1 e De Falco-Siricio 361-264, con 27 nulle e 18 bianche nel seggio 7. Il Comune intanto potrebbe decidere nei prossimi giorni di presentare un ricorso a sua volta contro la decisione del Tar. Al momento, il sindaco Fabio Siricio resta infatti in carica.