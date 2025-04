Auto si ribalta, conducente resta intrappolato e ferito: incidente a Mercogliano

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Auto senza controllo si ribalta. Il conducente resta intrappolato nell'abitacolo e lievemente ferito. Salvato dai vigili del fuoco. L'incidente stradale è avvenuto nel cuore della notte, tra domenica 6 e lunedì 7 aprile, in via Serroni a Mercogliano, in provincia di Avellino. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco del Comando di Avellino. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto nei pressi del Centro per l'Autismo, nel comune di Mercogliano.

Incidente in via Serroni a Mercogliano

Non sono ancora chiare le cause che abbiano portato il conducente a perdere il controllo della vettura. Non si esclude che possa aver influito il manto stradale scivoloso, considerando che nel pomeriggio di ieri su gran parte della Campania si è abbattuto un forte maltempo. Tanto che la Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo per le condizioni meteorologiche avverse.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a soccorrere immediatamente il malcapitato. L'uomo era da solo a bordo della vettura incidentata. I pompieri lo hanno estratto dall'automobile che si era ribaltata si un fianco. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, che hanno provveduto a visitare il conducente, il quale non ha riportato ferite gravi. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, evitando ulteriori rischi per la circolazione. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per la gestione della viabilità e la ricostruzione della dinamica dell'incidente.