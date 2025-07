Trasporto pubblico a Napoli

Bus impazzito si schianta contro albero, autista ferito e intrappolato nel sedile schiacciato Incidente stradale a Lauro, in provincia di Avellino. Coinvolto un bus dell’Eav. Conducente in ospedale. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

Un bus dell'Eav perde il controllo e si schianta contro un grosso albero. Il muso del pullman si schiaccia, il parabrezza va in frantumi. Il vano conducente si schiaccia su sé stesso. L'autista resta intrappolato e ferito. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere accartocciate. L'uomo, soccorso dal personale sanitario dell'ambulanza del 118, dopo le prime cure mediche ricevute sul posto, viene trasportato d'urgenza in ospedale per ulteriori accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente a Lauro, bus si schianta contro un albero: ferito conducente

Il violento incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 30 giugno 2025, attorno alle ore 13,50. A segnalarlo è Marco Sansone, coordinatore del sindacato Usb. Non è ancora chiaro il motivo dell'incidente, sul quale sono in corso approfondimenti, ma non è escluso che il conducente del mezzo possa essere stato colto da un improvviso malore.

