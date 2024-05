video suggerito

Metro Linea 1 ferma all’ora di punta, caos trasporti in serata a Napoli La Linea 1 della metropolitana di Napoli si ferma nell’ora di punta: ennesimo caos trasporti nel capoluogo partenopeo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si ferma la linea 1 della metropolitana di Napoli: circolazione che si è fermata per uno scambio bloccato a Piscinola, come apprende Fanpage.it, ma che per fortuna non è durato moltissimo. Alle 19.30 la circolazione è ripresa sull'intera tratta, anche se trattandosi dell'ora di punta i disagi per i passeggeri sono stati tantissimi: si tratta infatti dell'orario in cui tantissimi studenti e pendolari prendono il servizio pubblico per raggiungere chi la stazione centrale e chi la propria abitazione al Vomero o nei quartieri nord di Napoli. Senza contare chi invece ha atteso la metropolitana per poter raggiungere il centro storico.

Un disagio che ha causato molta rabbia tra i passeggeri, già alle prese con l'ennesimo aumento dei biglietti, passati da lunedì scorso ad 1,50 euro. Aumento che già di per sé aveva fatto storcere il naso a molti. Appena lo scorso 10 maggio, i disagi erano stati multipli nel corso della giornata: prima, per "problemi tecnici", la metro era rimasta ferma dalle 6 del mattino alle 7.30 circa, altro orario clou per pendolari, studenti e lavoratori, per poi riaprire con la chiusura della stazione Municipio, una delle più frequentate dai turisti per la sua vicinanza alla Stazione Marittima. Poi, in serata, un ennesimo stop a causa di un altro guasto, stavolta all'alimentazione elettrica: e così dalle 20, la linea 1 della metropolitana era rimasta nuovamente ferma, mettendo in crisi la circolazione in mezza Napoli. Disagi sempre più frequenti, che fanno infuriare i pendolari, alle prese da una parte con i problemi al trasporto pubblico, dall'altro con gli aumenti costanti dei biglietti.