Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 Napoli ferma per oltre un’ora e mezza, poi chiusa la stazione Municipio Ferma su tutta la tratta la Linea 1 della metro di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Linea 1 della metropolitana di Napoli è rimasta ferma sull'intera tratta tra Garibaldi e Piscinola. Lo fa sapere l'Azienda Napoletana Mobilità. La tratta è stata interrotta alle 6 di questa mattina, venerdì 10 maggio, "per problemi tecnici", fa sapere l'azienda. Fermo anche l'ascensore di risalita di via Acton, che porta su piazza Plebiscito. Mattinata complessa per i pendolari, costretti a ricorrere al trasporto su gomma e a mezzi di trasporto alternativi o privati. Il tutto nella settimana in cui i biglietti della metropolitana sono schizzati ad 1,50 euro (quarto rincaro in sette anni), suscitando non pochi malumori proprio tra i pendolari.

Solo dalle 7.35 il servizio è ripreso, con la Linea 1 che è ripartita sull'inter tratta da Garibaldi a Piscinola: è rimasta tuttavia chiusa la stazione di Municipio. Per raggiungere dunque la zona bisognerà scendere o alla stazione Università per raggiungere la zona del Porto oppure alla fermata di Toledo per raggiungere il Lungomare e il borgo di Santa Lucia. Ancora non è stato chiarito il motivo dell'interruzione della tratta, né tantomeno perché sia rimasta chiusa la fermata di Municipio.