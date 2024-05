Metro Linea 1 Napoli, nuovo ticket aumenta a 1,50 euro da lunedì 6 maggio

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Il biglietto della Metro Linea 1 di Napoli aumenta a 1,50 euro da lunedì 6 maggio 2024. I nuovi ticket saranno più cari di 20 centesimi rispetto ai precedenti, che restano comunque validi per viaggiare su funicolari, bus, tram e filobus Anm. A confermare la data di avvio della nuova tariffazione, già annunciata negli scorsi giorni, come riportato da Fanpage.it, è il Consorzio Unico Campania, che in una nota scrive: "A far data dal 6 maggio, entrano in vigore le nuove tariffe per il trasporto pubblico locale. Principali novità per gli utenti ANM: resta inviato il prezzo di 1,30 euro su bus e filobus urbani, tram e funicolari dell’ANM e passa ad 1,50 euro quello per la linea 1 della metropolitana e la linea 6 (di prossima apertura), come già avviene per i servizi ferroviari EAV e Trenitalia nell’ambito del Comune di Napoli".

Il nuovo tariffario è stato approvato dalla Regione Campania con la deliberazione 79 del 22 febbraio 2024. Tra le altre novità, il nuovo ticket da 3 giorni, pensato soprattutto per i turisti, che costerà 10,80 euro e consentirà di viaggiare su tutte le metropolitane, bus, funicolari e filobus nell'area metropolitana di Napoli. Previsti lievi aumenti di prezzo anche per il biglietto di 7 giorni: l'aziendale passerà da 12,50 a 13,50 euro, l'integrato da 16,00 a 16,20 euro. È previsto nel nuovo tariffario anche un ticket da 10 viaggi, sia aziendale che integrato, a prezzo scontato (quello Anm costerà 13,50 euro), ma che non entrerà in vigore da lunedì, ma probabilmente entro fine anno. Restano invariati i prezzi degli abbonamenti mensili e annuali.

Il Consorzio Unico Campania: "Ticket metro Linea 1 a 1,50 euro"

Il Consorzio Unico Campania, poi, ha illustrato anche le varie modalità di pagamento:

Anche sulla metro, quindi, si utilizza il titolo già previsto per i bus extraurbani: solo per fare un esempio, quindi, se si prende un autobus ANM che da Giugliano arriva a Napoli, anche se all’interno del Comune di Napoli, occorrerà acquistare un biglietto da 1.50 euro. I nuovi titoli ANM avranno prezzo diverso e saranno disponibili, dal 6 maggio, nella doppia versione.Oltre ai tradizionali titoli magnetici, si ricorda che l’acquisto è possibile anche con la APP UnicoCampania e la APP ANMGO. Anche il sistema Tap&go calcolerà la tariffa differenziata per funicolari e metro.I precedenti titoli da 1,30 euro, già acquistati dai clienti, potranno continuare ad essere utilizzati anche sulla metro fino ad esaurimento scorte.

E conclude:

Corrispondentemente al prezzo dei biglietti si aggiornano anche gli Abbonamenti integrati 3 giorni, disponibili in APP, che hanno un costo corrispondente a 6 biglietti orario. Per l’abbonamento settimanale, l’importo è pari a 9 biglietti.Altra importante novità, grazie all’adozione sempre più ampia dei titoli digitali, è l’introduzione del biglietto giornaliero e dell’abbonamento 7 giorni per le altre fasce tariffarie extraurbane NA e AC, che saranno acquistabili nei prossimi giorni tramite APP UnicoCampania e APP delle Aziende Consorziate, in versione sia integrata che aziendale.L’utilizzo dei sistemi digitali, infatti, consente di ampliare l’offerta tariffaria regionale in quanto mette a disposizione strumenti che rendono possibile l’acquisto dei titoli di viaggio, superando le tradizionali limitazioni dei titoli stampati con banda magnetica.