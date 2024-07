Video di

Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, turisti in coda per 200 metri sotto il sole in attesa degli Alibus Ancora una volta turista in code lunghissime mentre attendono gli Alibus. L’Usb: “Servizi attuali fanno acqua da tutte le parti” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nulla è cambiato: dopo che ieri si erano registrate lunghe code di turisti in attesa degli Alibus che dall'Aeroporto di Capodichino arrivano in Stazione Centrale a piazza Garibaldi e da lì alla Stazione Marittima, quest'oggi la situazione è addirittura peggiorata. Code di oltre 200 metri sotto il sole per i turisti, con tutti i disagi del caso e con un'allerta meteo per ondate di calore in corso. Lo denuncia l'Unione Sindacati di Base, che già ieri si era fatto sentire sollevando la questione. "Dopo le nostre segnalazioni, l'Azienda Napoletana Mobilità e il Comune di Napoli sembrerebbero orientate a potenziare il servizio Alibus: ci risulta infatti che da oggi il servizio sarebbe dovuto essere potenziato con tre navette la mattina e altrettante di sera", spiega Adolfo Vallini, Esecutivo Provinciale USB.

"Un annuncio che è al momento è rimasto tale, vista la lunga fila di turisti in attesa dell'Alibus che anche questa mattina superavano i 200 metri", ha aggiunto ancora Vallini, "Assurdo che il sindaco di Napoli e l'assessore ai trasporti parlino di potenziamento dei servizi, riferendosi all'apertura a mezzo servizio della linea 6, quando quelli attuali fanno acqua da tutte le parti". Già ieri, il sindacalista aveva chiosato che "bisogna innanzitutto assicurare il servizio ordinario ai cittadini, soprattutto sulle linee balneari e le corse serali. Non è più tollerabile esercire un autobus per linea o, peggio ancora, sopprimere il servizio per mancanza di personale. Sono decine, centinaia, gli autisti presenti in graduatoria che attendono da anni di essere assunti in Anm con un contratto a tempo indeterminato. Come USB continueremo a chiedere il potenziamento dei servizi su gomma, il miglioramento delle condizioni operative e di sicurezza ma soprattutto l'assunzione stabile di conducenti a garanzia dei servizi minimi e del diritto alla mobilità di cittadini e turisti".