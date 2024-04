video suggerito

Aumenta il costo del biglietto della Metro Linea 1 di Napoli a 1,50 euro: quando scattano i rincari Cambiano le tariffe dei trasporti pubblici a Napoli e in Campania. Il biglietto delle metro Linea 1 e 6 Anm costerà come quello di metro Linea 2 e Cumana. Ma arrivano il ticket da 10 viaggi a 13,50 euro e il biglietto per 3 giorni a 10,80 euro. Invariato il costo del ticket di bus e funicolari. Tutte le novità e quando partono i rincari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il biglietto corsa singola della metro Linea 1 di Napoli aumenterà da 1,30 a 1,50 euro da maggio 2024. Ma ci sarà la possibilità di acquistare il nuovo ticket da 10 viaggi a prezzo scontato, che costerà 13,50 euro. Il biglietto di bus, funicolari, filobus e tram, invece, resterà invariato a 1,30 euro.

Cambiano le tariffe dei trasporti pubblici a Napoli e in Campania. Tra le altre novità importanti, oltre al carnet da 10 biglietti, sia aziendale che integrato, di nuova introduzione, anche il nuovo ticket da 3 giorni, pensato soprattutto per i turisti, che costerà 10,80 euro e consentirà di viaggiare su tutte le metropolitane, bus, funicolari e filobus nell'area metropolitana di Napoli. Previsti lievi aumenti di prezzo anche per il biglietto di 7 giorni: l'aziendale passerà da 12,50 a 13,50 euro, l'integrato da 16,00 a 16,20 euro. Saranno previsti, poi, nuovi titoli di viaggio solo digitali, non più cartacei.

Il nuovo tariffario è stato approvato dalla Regione Campania con la deliberazione 79 del 22 febbraio 2024, firmata dal Governatore Vincenzo De Luca, l'8 marzo scorso. Ci sarà una prima fase sperimentale per consentire alle aziende TPL di adottare gli adeguamenti tecnici e per misurare l’impatto sull’utenza interessata. Gli aumenti erano già stati annunciati lo scorso anno e il Consorzio Unico Campania li sta introducendo progressivamente. Già l'anno scorso il ticket corsa singola UrbanoNA1 dell'Anm a Napoli era aumentato da 1,20 a 1,30 euro. Rincarati anche i biglietti delle linee Eav e della metro Linea 2, passati da 1,40 a 1,50 euro.

Aumenta il biglietto della metro Linea 1 di Napoli

Tra le novità più significative, c'è l'aumento del biglietto della metropolitana Linea 1 di Napoli, gestita dall'Anm, che collega attualmente piazza Garibaldi a Piscinola. Il Comune di Napoli, infatti, il 25 luglio scorso, ha chiesto al Comitato di indirizzo e monitoraggio TPL “di allineare la tariffa aziendale di corsa singola della Metropolitana Linea 1 a quella di corsa singola in vigore sui servizi ferroviari EAV e Trenitalia nell’area urbana di Napoli”.

Il ticket corsa singola della metro Linea 1 (UrbanoNa2), quindi, da maggio 2024, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, passerà da 1,30 euro a 1,50 euro. Lo stesso biglietto si potrà utilizzare per viaggiare sulla metro Linea 6, gestita sempre da Anm, che aprirà i battenti in estate. Il costo di 1,50 euro del viaggio sulle due metropolitane gestite da Anm sarà quindi equiparato al ticket che si usa già oggi sulla metro Linea 2, gestita da Trenitalia, su Cumana e Circumvesuviana, gestite da Eav, e su altri bus.

Attualmente la metro Linea 1 utilizza, invece, lo stesso biglietto di bus, filobus, tram e funicolari (UrbanoNa1) che costa, appunto, 1,30 euro e che resterà invariato. Nessun cambiamento di prezzo nemmeno per il biglietto integrato da 90 minuti che continuerà a costare 1,80 euro.

Le nuove tariffe 2024 dei trasporti pubblici in Campania

Arriva il ticket scontato da 10 viaggi

Tra le novità maggiori, per chi vuole risparmiare, ci sarà l'introduzione del ticket da 10 viaggi. Anche in questo caso è previsto un carnet da 10 viaggi aziendale UrbanoNa1 valido per bus, filobus, tram e funicolari, che costerà 11,70 euro (con un risparmio di 1,30 euro, in pratica un viaggio è gratis).

Mentre il ticket da 10 viaggi aziendale UrbanoNa2 che consente di viaggiare su Metro Linea 1, metro Linea 2, Metro linea 6, Cumana, Circumvesuviana, costerà 13,50 euro. È previsto anche un ticket da 10 viaggi integrato che consentirà di viaggiare su tutti i mezzi anche di aziende diverse, dal costo di 16,20 euro.

Il nuovo biglietto da 3 giorni

Altra novità il biglietto da 3 giorni. Costerà 10,80 euro per l'area di Napoli (UrbanoNa1 e UrnbanoNa2) e sarà integrato: consentirà di viaggiare su tutti i trasporti di varie aziende (Anm, Eav, Rfi). Molto utile per i turisti cosiddetti “mordi e fuggi” che si trattengono in città appunto per circa 3 giorni. La stessa tipologia di biglietto costerà 9,60 euro a Salerno, e 9,00 euro a Caserta, Avellino e Benevento.