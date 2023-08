Trasporto pubblico a Napoli

Trasporti Napoli e Campania, dal 1 settembre aumento dei biglietti ma arrivano “ticket 10 viaggi” e “card” Il presidente del Consorzio Unico Campania, Gaetano Ratto, a Fanpage.it: “Addio biglietto banda magnetica, sarà sostituito dal cartaceo con il chip invisibile”

A cura di Pierluigi Frattasi

Da domani, 1 settembre 2023, scatta l'aumento dei biglietti dei trasporti pubblici in Campania. Il ticket corsa singola UrbanoNA1 dell'Anm a Napoli, per viaggiare su metro Linea 1, bus, tram e funicolari, passerà da 1,20 a 1,30 euro. Rincari anche per i biglietti delle linee Eav, come Cumana e Circumvesuviana, della metro Linea 2, gestita da Trenitalia, che passeranno da 1,40 a 1,50 euro. I vecchi biglietti già acquistati potranno ancora essere usati fino ad esaurimento. Il Consorzio Unico Campania introdurrà a breve per risparmiare un nuovo "carnet da 10 viaggi" e una "card ricaricabile". Gaetano Ratto, presidente del Consorzio Unico Campania, a Fanpage.it: "I nuovi biglietti non avranno più la banda magnetica nera, ma un chip invisibile. Si venderanno anche in cartoleria".

Nuovo piano tariffario aggiornato di ANM

Il piano tariffario ANM aggiornato con i nuovi prezzi (clicca qui per ingrandire).

Il nuovo tariffario dell'Anm entrerà in vigore a partire dal 1 settembre 2023.

Oltre all'aumento del biglietto corsa singola, ecco di seguito alcuni degli aumenti previsti:

l' UrbanoNA Giornaliero salirà da 4,20 a 4,50 euro,

salirà da 4,20 a 4,50 euro, l' integrato da 5,10 a 5,40 euro.

da 5,10 a 5,40 euro. Il biglietto NA2 , che si usa per i collegamenti da Pozzuoli a Napoli, passerà da 2,50 a 2,60 euro.

, che si usa per i collegamenti da Pozzuoli a Napoli, passerà da 2,50 a 2,60 euro. Il biglietto Na5 aumenterà da 4,20 a 4,60 euro.

aumenterà da 4,20 a 4,60 euro. Il titolo di viaggio Sa1 , che consente la corsa singola sul bus a Salerno, da 1,20 a 1,30 euro.

, che consente la corsa singola sul bus a Salerno, da 1,20 a 1,30 euro. Il biglietto corsa sola andata della Funivia del Faito aumenta da 5,50 euro a 6,50 euro; il ticket andata e ritorno, invece, da 8,00 euro a 9,50 euro.

Non dovrebbero aumentare, invece, i costi degli abbonamenti mensili e annuali, che non sono stati inseriti, al momento, nella tabella del nuovo tariffario. Aumenti anche sulle isole. A Capri il ticket dell'Atc corsa singola passa da 2,20 a 2,40 euro; il giornaliero da 6,50 a 7,20 euro. A Ischia il biglietto corsa singola passerà da 1,50 a 1,70 euro, l'orario da 1,80 a 2,10 euro, il giornaliero da 4,50 a 5,10 euro.

Arrivano ‘ticket 10 viaggi' e ‘card ricaricabile'

A fronte dei rincari, legati alla crisi economica e all'inflazione, il Consorzio Unico Campania, però, per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, ha previsto anche l'introduzione di nuovi ticket più vantaggiosi economicamente. "A breve – spiega il presidente del Consorzio, Gaetano Ratto, a Fanpage.it – saranno introdotti un nuovo ‘ticket da 10 viaggi', una sorta di carnet che prevede un risparmio di circa il 10% rispetto all'acquisto di 10 singoli biglietti corsa singola. I nuovi ticket saranno su supporto cartaceo, ma con un chip invisibile, al posto della attuale banda magnetica nera. Altra novità in arrivo sarà la card ricaricabile, anche questa sul nuovo supporto cartaceo con chip".

I nuovi ticket in vendita anche in cartoleria

I nuovi biglietti da 10 viaggi – già adottati in altre città europee come Madrid e Barcellona – quindi, saranno molto più vantaggiosi dell'acquisto dei biglietti corsa singola. In pratica si potranno fare 10 corse al prezzo di 9. Altri sconti saranno previsti anche sulle ricaricabili. Sarà estesa, inoltre, anche la rete di vendita: oltre alle Tabaccherie Puntolis, i biglietti dei trasporti saranno venduti anche nel circuito Drop Ticket delle cartolerie, mentre a breve si aggiungerà anche la rete delle Tabaccherie Mooney, ex Lottomatica.

Ratto (Unico Campania) a Fanpage.it: "Addio biglietto banda magnetica, arriva il chip"

Confermato a partire da domani, venerdì 1 settembre 2023, quindi, l'aumento del costo dei ticket dei trasporti pubblici in Campania. Per l'Anm di Napoli si tratta del terzo aumento in 6 anni, dove il biglietto corsa singola è passato da 1 euro a 1,30 euro.

"I nuovi biglietti si potranno trovare nelle rivendite autorizzate già dal 1 settembre – spiega a Fanpage.it Gaetano Ratto, presidente del Consorzio Unico Campania – Stiamo provvedendo a rifornire progressivamente i distributori e le aziende. I vecchi biglietti già acquistati saranno ancora validi e potranno essere consumati tranquillamente".

"Siamo in una primissima fase – aggiunge Ratto – A breve introdurremo nuovi sistemi per consentire agli utenti di risparmiare. Ci sarà, ad esempio, la possibilità di acquistare un biglietto da 10 viaggi, che avrà uno sconto del 10%. Il supporto sarà cartaceo, ma avrà un chip invece della banda magnetica. Questo agevolerà gli utenti che non comprano l'abbonamento mensile che al momento resta la formula più vantaggiosa economicamente.

"Sarà il primo esperimento di un nuovo supporto elettronico leggero. Non è una card, ma un biglietto cartaceo – precisa Ratto – che ha un chip all'interno, che avrà un funzionamento simile a quello della card elettronica. A questo supporto saranno uniformati anche gli abbonamenti. Ci sarà poi una card ricaricabile. E anche i biglietti corsa semplice avranno il chip. L'obiettivo è eliminare il supporto con banda magnetica. Dal punto di vista dell'emissione dei ticket siamo a buon punto. Nei prossimi giorni dovremo lavorare per l'adeguamento di tornelli e validatrici".

I biglietti dei mezzi pubblici in vendita anche in cartoleria

L'altro punto sul quale si sta lavorando è quello del potenziamento della rete di vendita: