A Napoli i biglietti di bus, metro e funicolari aumentati tre volte in 6 anni: da 1 euro a 1,30 I ticket di viaggio dei trasporti pubblici a Napoli sono aumentati di tre volte dal 2017 ad oggi a causa della crisi economica. Ma sono più economici di Roma e Milano.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il costo del biglietto di viaggio su metro Linea 1, bus, tram e funicolari Anm a Napoli p aumentato tre volte in 6 anni. Da un euro nel 2017 a 1,30 euro nel 2023, come prevede l'ultimo tariffario per il TPL approvato dalla Regione Campania il 23 giugno scorso. Rincari sui ticket di viaggio legati all’aumento dei prezzi dei carburanti e degli altri costi dei trasporti, che si riversano su tutta l’utenza, non solo i turisti, ma anche i cittadini.

I trasporti a Napoli più economici di Roma e Milano

I trasporti a Napoli, ad ogni modo, si confermano comunque più economici rispetto ad altre città. Il biglietto orario attualmente costa 1,70 e nel nuovo tariffario aumenterà a 1,80 euro. A Roma il biglietto corsa singola dell'Atac orario costa 1,50 euro. Più cara Milano, dove l'analogo ticket dell'Atm costa 2,20 euro ed ha una durata di 90 minuti.

Tutti gli aumenti dei ticket a Napoli

Il prezzo del biglietto corsa singola dell’Anm nel 2017 era di un euro, quando il 12 giugno di quell’anno è stato aumentato di 10 centesimi per la prima volta, portando l’importo a 1,10 euro. Un incremento che all’epoca avvenne nell’ambito del piano di risanamento dell’Anm. L’azienda della mobilità cittadina in quel periodo versava in grosse difficoltà economiche e dovette accedere ad un piano concordatario, approvato dal Tribunale per risollevarsi.

Il secondo aumento è scattato il primo agosto del 2022, quando è passato a 1,20 euro, questa volta sull’onda dell’aumento dei costi legato alla crisi del Covid19 e alla riduzione dei passeggeri a causa delle restrizioni sulla mobilità imposte dalle normative anti-pandemia.

Non è passato nemmeno un anno e adesso la Regione Campania ha autorizzato il nuovo tariffario per i servizi di Trasporto Pubblico Locale, che prevede l’aumento del ticket di viaggio corsa singola a 1,30 euro. Il decreto dirigenziale, che porta la data del 23 giugno, è stato inviato a tutte le aziende di mobilità della regione. Non è stata ancora stabilita la data di quando scatteranno gli aumenti, cosa che dovrebbe avvenire entro la fine dell’estate. Come nelle altre occasioni, ad ogni modo, è molto probabile che sarà possibile continuare ad utilizzare i titoli pre-acquistati fino ad esaurimento delle scorte personali.