Trasporto pubblico a Napoli

Aumenta il prezzo dei biglietti ANM e UNICO Campania: quali sono le nuove tariffe per metro e bus La Regione approva le nuove tariffe dei trasporti pubblici per il 2023. I biglietti corsa singola dell’Anm registreranno un aumento di 10 centesimi. I rincari entro l’estate.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rincaro in arrivo per i biglietti di viaggio di bus, metro Linea 1 e funicolari Anm a Napoli. Il ticket corsa singola UrbanoNA1 aumenterà da 1,20 a 1,30 euro entro l’estate. L'UrbanoNA Giornaliero salirà da 4,20 a 4,50 euro, l'integrato da 5,10 a 5,40 euro. Il biglietto NA2, che si usa per i collegamenti da Pozzuoli a Napoli, per esempio, passerà da 2,50 a 2,60 euro. Lo prevede il decreto dirigenziale 103 del 23 giugno sull'"adeguamento inflattivo delle tariffe di viaggio dei servizi Tpl (Trasporto pubblico locale) terrestri", della direzione generale per la Mobilità della Regione Campania. Aumenti necessari, spiegano fonti di Palazzo Santa Lucia a Fanpage.it, per l’ “adeguamento Istat”, che tiene conto dell’incremento dell’inflazione che a maggio 2023 si è attestata al 7,6%.

Aumentano i ticket di viaggio anche di Cumana, Circumversuviana e Metro Linea 2

Aumenti in vista anche per i biglietti delle linee Eav, come Cumana e Circumvesuviana. Tra gli altri rincari, il biglietto Na5 aumenterà da 4,20 a 4,60 euro. Il titolo di viaggio Sa1, che consente la corsa singola sul bus a Salerno, da 1,20 a 1,30 euro. Il biglietto corsa sola andata della Funivia del Faito aumenta da 5,50 euro a 6,50 euro. Il ticket andata e ritorno, invece, da 8,00 euro a 9,50 euro. Non dovrebbero aumentare, invece, i costi degli abbonamenti mensili e annuali, che non sono stati inseriti, al momento, nella tabella del nuovo tariffario.

Aumenti anche sulle isole. A Capri il ticket dell'Atc corsa singola passa da 2,20 a 2,40 euro; il giornaliero da 6,50 a 7,20 euro. A Ischia il biglietto corsa singola passerà da 1,50 a 1,70 euro, l'orario da 1,80 a 2,10 euro, il giornaliero da 4,50 a 5,10 euro. Solo per fare alcune esempi.

I rincari dei ticket di viaggio per l'inflazione

La proposta della Regione Campania, a partire dalle tariffe vigenti come riportate nell’allegato al DD n. 53/2022, è precisato nel decreto regionale, "tiene conto dell’andamento inflattivo riscontrato nel periodo febbraio 2022 – marzo 2023 (ultimo dato disponibile alla data della seduta del Comitato di indirizzo e monitoraggio), che ha fatto registrare una variazione dell’indice FOI pari al +8,5%, nonché degli arrotondamenti, al fine di semplificare la gestione aziendale delle vendite". L'aumento arriva dopo aver sentito il Comitato di indirizzo e monitoraggio TPL, alla adozione degli adeguamenti tariffari dei titoli ordinari di viaggio dei servizi terrestri come proposti da ACaMIR. Il dispositivo è stato trasmesso al Capo di Gabinetto del Presidente, ad ACaMIR, a tutte le aziende esercenti servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale sul territorio regionale, alla Città metropolitana di Napoli, alle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, ai Comuni capoluogo, al Consorzio unico Campania.