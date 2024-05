video suggerito

Donna 32enne investita da moto a Napoli, è in pericolo di vita all’ospedale del Mare L’incidente in via Repubbliche Marinare. La giovane è in imminente pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una giovane donna di 32 anni, di origine cinese, è stata investita da una moto di grossa cilindrata questa mattina a Napoli, in via delle Repubbliche Marinare. L'impatto è stato molto violento. La ragazza è stata sbalzata di diversi metri, cadendo rovinosamente a terra e riportando gravi lesioni. Soccorsa dall'ambulanza del 118, la giovane è stata trasportata in codice rosso all'Ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata: è in imminente pericolo di vita.

Incidente stradale in via delle Repubbliche Marinare

L'incidente stradale è avvenuto attorno alle 9,05 di oggi, venerdì 17 maggio 2024. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale, del reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Joselito Orlando e dal Capitano Gaetano Amodio. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane, a piedi, stava attraversando la strada, sembrerebbe al di fuori delle strisce, quando è stata investita da una moto Honda, condotta da un uomo di 27 anni.

Sequestrata la moto, disposti test alcol e droga per conducente

Da una prima ricostruzione degli investigatori, sembrerebbe che il motociclista stesse percorrendo la carreggiata di via delle Repubbliche Marinare da San Giovanni a Teduccio verso Gianturco. Una volta arrivato all'altezza del civico 57 avrebbe investito la donna che stava attraversando la strada, da destra verso sinistra rispetto alla sua direttrice di marcia, ma non sull'attraversamento. Sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Sul conducente della moto sono stati richiesti gli esami tossicologici e alcolemici. Il veicolo nel frattempo è stato sottoposto a sequestro.