video suggerito

A Napoli 10 morti investiti sulle strade in 5 mesi nel 2024: uno su due era a piedi Sono 10 le vittime della strada nei primi 5 mesi del 2024 a Napoli, la metà è deceduta tra aprile e maggio. Una strage di pedoni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Napoli si contano 10 morti per incidenti stradali nei primi 5 mesi del 2024. Di questi, 5 sono stati investiti negli ultimi 2 mesi di aprile e maggio. Metà delle vittime erano pedoni. Travolti mentre attraversavano la strada, spesso sulle strisce pedonali, oppure mentre passeggiavano tranquillamente. Una ragazza 27enne, straniera, stava invece pedalando su una bici elettrica, una di quelle a noleggio che si trovano in giro per la città, quando è stata travolta e uccisa da un camion dell'Asìa in via Foria.

Una strage di pedoni che si fatica a fermare, nonostante gli interventi dell'amministrazione volti a rafforzare la sicurezza stradale, l'installazione delle strisce pedonali rialzate, i controlli della Polizia Locale e le iniziative di sensibilizzazione di comitati, associazioni e cittadini.

Le cause principali degli incidenti

Tra le cause principali degli incidenti stradali a Napoli, come riportato nei report con i dati statistici della Polizia Locale e dei carabinieri, accanto agli errori di distrazione dei conducenti, spesso alla guida con il telefonino, pesano anche cattivi comportamenti, la violazione delle regole elementari del Codice della Strada, la mancata precedenza, la guida spericolata, il mancato rispetto dei limiti di velocità, quando non anche l'uso di alcol e droghe, spesso di notte, quando la visibilità è ridotta. Pratiche scorrette che possono spezzare la vita di altre persone, sulle quali si cerca di intervenire con la sensibilizzazione che parte già dalla scuola.

L'elenco delle vittime della strada a Napoli nel 2024

In diversi casi, gli investitori fuggono via dopo l'incidente, come accaduto nell'ultimo episodio avvenuto ieri a Scampia, dove una donna di 80 anni, Rita Rollini, è stata investita mentre stava attraversando la strada. Un'auto si era fermata per lasciarla passare. L'anziana è stata travolta, però, da una seconda auto che sopraggiungeva da dietro e che poi è fuggita via. L'80enne è deceduta purtroppo stanotte all'Ospedale Antonio Cardarelli. Il pirata della strada è ancora ricercato dagli agenti del reparto Infortunistica Stradale della Polizia Locale.

Le vittime della strada a Napoli nel 2024

1. Corso Umberto I il 9 gennaio 2024

Francesco Esposito, del 1951

Investimento pedone

Francesco Esposito, del 1951 Investimento pedone 2. Via dei Ciliegi il 1 febbraio 2024

Andrea Mellone, del 2006

A bordo di scooter

Andrea Mellone, del 2006 A bordo di scooter 3. Via Giorgio Arcoleo il 14 febbraio 2024

Giovanni Sarno, del 1980

A bordo di scooter

Giovanni Sarno, del 1980 A bordo di scooter 4. Piazza Leonardo il 16 febbraio 2024

Luigi Serrao, del 1971

A bordo di scooter

Luigi Serrao, del 1971 A bordo di scooter 5. Piazza Museo il 31.03.2024

Patabadi Kora Lalage Thisara Ranga Teeva, del 1981 (originaria Sri Lanka)

Investimento pedone

Patabadi Kora Lalage Thisara Ranga Teeva, del 1981 (originaria Sri Lanka) Investimento pedone 6. Galleria Laziale il 18 aprile 2024

Michele Angelillo del 1987

A bordo di scooter

Michele Angelillo del 1987 A bordo di scooter 7. Via Foria il 22 aprile 2024

Lisa Herbrich, 27 anni, studentessa tedesca

A bordo di velocipede (bicicletta)

A bordo di velocipede (bicicletta) 8. Via Leonardi Cattolica il 5 maggio 2024

Sara Romano, del 2003

Investimento pedone

Sara Romano, del 2003 Investimento pedone 9. Via Leopardi, il 5 maggio 2024

Rita Granata, del 1997

Investimento pedone

Rita Granata, del 1997 Investimento pedone 10. Via Labriola, il 14 maggio 2024

Rita Rollini, del 1944

Investimento pedone