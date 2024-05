video suggerito

Donna investita mentre attraversa la strada: la prima auto si ferma, travolta dalla seconda che fugge

A cura di Pierluigi Frattasi

Anziana cerca di attraversare la strada, un'auto si ferma per farla passare. Ma la signora viene investita da un'altra vettura che sopraggiunge da dietro. Il pirata stradale poi non si ferma e fugge via. La donna di 80 anni viene sbalzata di diversi metri. Ferita gravemente è ricoverata all'Ospedale Cardarelli in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il violento incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, attorno alle 18,15, in via Labriola a Scampia, nella carreggiata in direzione via E. Ciccotti.

Le indagini della Polizia Municipale

L'80enne versa in pessime condizioni ed è stata trasportata al Cardarelli in stato di incoscienza. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Colonnello Joselito Orlando e dal Capitano Gaetano Amodio. Per quanto ricostruito sino ad ora, sembrerebbe che un'auto si sia fermata per consentire l'attraversamento alla signora, ma una Citroen, di colore blu scuro, nel sorpassare la prima ha investito la donna per poi darsi alla fuga.

La donna è ricoverata in pericolo di vita

Sono in corso indagini per identificare il fuggitivo e il veicolo dallo stesso guidato. La donna è in pericolo di vita e in prognosi riservata. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di rintracciare il veicolo e identificare la persona che era al volante.