Rita Granata, investita e uccisa a Fuorigrotta. Arrestato il pirata della strada: positivo ad alcol e droga Rita Granata, studentessa 27enne, venne investita lo scorso 5 maggio a Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli. Il conducente dell’auto, ora arrestato, fuggì via senza prestare soccorso. Il giovane è risultato positivo ad alcol e droga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

La 27enne Rita Granata

Dopo oltre due mesi è stato individuato e arrestato il presunto responsabile della morte di Rita Granata, la giovane studentessa di 27 anni investita lo scorso 5 maggio in via Leopardi a Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli, e deceduta tre giorni dopo in ospedale. Gli agenti dell'Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, questa mattina, hanno arrestato R.A., 24 anni, residente a Quarto, nella provincia partenopea: secondo gli inquirenti, il giovane era alla guida della Volkswagen Polo che, il 5 maggio scorso, ha investito la 27enne, per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

Il 24enne è risultato positivo ad alcol e droga

Stando alle indagini condotte dagli agenti dell'Infortunistica Stradale, e coordinate dalla Procura di Napoli, il 24enne stava conducendo l'automobile a velocità sostenuta, oltre il limite consentito. Inoltre, al momento dell'incidente, il giovane si trovava in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Pertanto, nei confronti del 24enne sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza per il delitto di omicidio stradale aggravato; il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari, con l'applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico.

