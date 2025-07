video suggerito

Ieri a Francolise i funerali di Enzo Spagnuolo, allievo Ispettore della Polizia, ucciso da pirata della strada Funerali a Francolise per Enzo Spagnuolo, 28 anni, ispettore di Polizia morto in un incidente. Ricercata l’automobilista che l’ha ucciso. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Napoli

Nel pomeriggio di ieri 4 luglio sono stati celebrati a Francolise, comune del Casertano, i funerali di Enzo Spagnuolo, 28 anni, allievo ispettore della Polizia di Stato, morto sabato 28 giugno, falciato da un'auto mentre era in motociclestta. Spagnuolo era in servizio alla Questura di Milano, aveva superato le selezioni per l'accesso alla qualifica di ispettore, e stava frequentando il corso presso l'istituto della Polizia di Stato a Spoleto.

Alle esequie hanno partecipato il sindaco, Saturnino di Benedetto, e la comunità di Francolise, il Questore di Caserta, Andrea Grassi, e la direttrice dell'Istituto, Maria Teresa Panone. Una rappresentanza di colleghi della scuola, della Questura di Milano e dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato ha portato l’ultimo saluto a Enzo, in una cerimonia tra lacrime e rabbia per una vita spezzata in giovane età. La messa di commiato è stata officiata da don Marcos, parroco della Chiesa di San Germano della frazione di Sant’Andrea del Pizzone, don Vincenzo, sacerdote della parrocchia di Ciamprisco, e da don Enzo Carnevale, cappellano provinciale della Polizia di Stato.

Intanto proseguono le indagini sull'incidente costato la vita al ventottenne campano: ci sarebbe stata una donna straniera alla guida dell'automobile che, quel sabato, ha travolto e ucciso il vice ispettore. Dopo l'impatto con la motocicletta del poliziotto – avvenuto all'altezza della località Cappella Reale di Falciano del Massico, lungo la strada che collega la Domiziana a Cancello ed Arnone – l'automobilista si era data alla fuga senza fermarsi per prestare soccorso. Le ricerche continuano e si avvalgono anche di immagini di videosorveglianza.