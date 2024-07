video suggerito

Auto sbanda e travolge una moto: morto un uomo di 62 anni, ferite una donna e due bambine in Irpinia L'incidente si è verificato questo pomeriggio a Contrada, nella provincia di Avellino: sulla dinamica indagano i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 5 luglio, a Contrada, cittadina nella provincia di Avellino: il bilancio è di un uomo di 62 anni morto, mentre una donna e due bambine sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Da quanto si apprende, intorno alle 19.30 odierne, in via Nazionale un'auto guidata da una donna, nella quale viaggiava anche sua figlia, ha sbandato e, dopo aver impattato contro un'altra vettura, ha travolto una motocicletta con a bordo un uomo di 62 anni e la sua nipotina, una bimba di 10 anni; l'auto ha poi proseguito la sua corsa, colpendo un'altra automobile in sosta e poi divellendo un armadio stradale dell'Enel.

Le condizioni dell'uomo di 62 anni sono apparse subito molto gravi: nell'impatto, ha infatti subito l'amputazione di un arto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Avellino e i sanitari del 118: l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto. Anche la donna e le due bambine sono state soccorse dai sanitari e trasportate all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove sono ricoverate.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Contrada e i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente. I vigili del fuoco hanno proceduto a mettere in sicurezza l'area e a rimuovere i veicoli coinvolti nell'incidente.