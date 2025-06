video suggerito

Scontro sulla SS 90 Var a Grottaminarda (Avellino): morta una donna e due feriti Scontro tra due veicoli sulla strada statale 90 Var Variante di Grottaminarda; deceduta una donna, due feriti in ospedale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il luogo dell’incidente, a Grottaminarda (Avellino)

Scontro tra due veicoli sulla strada statale 90 Var Variante di Grottaminarda: una donna di 72 anni è deceduta sul colpo e due persone sono state ricoverate in ospedale. Il violento incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, attorno alle ore 16,30. La dinamica è ancora da chiarire, uno dei due conducenti avrebbe invaso la corsia opposta della carreggiata nei pressi di una curva e si sarebbe scontrata frontalmente con il veicolo che proseguiva nella direzione opposta.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118, il personale con gli ausiliari dell'Anas e le Forze dell’Ordine che hanno avviato i rilievi del caso. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, inviata sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda. All'arrivo dei sanitari non c'era già più nulla da fare per la vittima, una 72enne del posto: è probabilmente morta sul colpo nell'impatto. I conducenti delle due automobili sono stati portato all'ospedale "Moscati" di Avellino.

A causa dell'incidente, la Strada Statale è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 4,000 in provincia di Avellino. Il traffico al momento è deviato sulla viabilità locale con segnalazioni sul posto. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gli interventi necessari a riaprire la carreggiata e ripristinare al più presto la regolare transitabilità.