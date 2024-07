Spari in strada a Napoli, fermati due giovani vicini al clan Troncone di Fuorigrotta

video suggerito

Due giovani, considerati dagli investigatori vicini al clan Troncone di Fuorigrotta, sono stati fermati dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio: sono ritenuti coinvolti in un raid a colpi d'arma da fuoco avvenuto il 24 giugno scorso in piazza San Vitale e che sarebbe inquadrabile nei contrasti tra i clan del quartiere e quelli di Bagnoli, questi ultimi spalleggiati da gruppi criminali di via Campegna.

I due sono stati individuati nel corso delle indagini, affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli; i provvedimenti di fermo emessi nei loro confronti passeranno nei prossimi giorni al vaglio del gip, nel corso dell'udienza di convalida.

Gli spari davanti al supermercato

L'ultimo raid avvenuto nel quartiere della periferia Ovest di Napoli risale alle 18.50 di giovedì scorso, 4 luglio: due scooter con in sella tre persone hanno aperto il fuoco in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta, all'altezza del supermercato Flor do Cafè. I tre, sfruttando il traffico, erano riusciti a seminare una pattuglia della Polizia di Stato. A premere il grilletto sarebbe stato il giovane che viaggiava come passeggero, non è ancora chiaro se avesse mirato contro l'altro o se, al contrario, si fosse trattato di una stesa, quindi di proiettili esplosi in aria senza un obiettivo preciso.

Una pattuglia del commissariato San Paolo, che si trovava nelle vicinanze, si era lanciata all'inseguimento ma i due scooter erano riusciti a dileguarsi imboccando strade contromano e sfilando accanto ai veicoli bloccati nel traffico. Sul luogo degli spari la Polizia di Stato ha recuperato tre bossoli e due ogive, una delle quali si era conficcata in corrispondenza del primo piano di un edificio sul lato opposto a quello del supermercato.