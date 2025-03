video suggerito

Sparatoria alla Rotonda Diaz, uomo ferito: lite vicino alle giostre. Panico sul Lungomare di Napoli affollato Sparatoria alla Rotonda Diaz sul Lungomare di Napoli. Ferito un uomo. Aggressore in caserma. Lite vicino alle giostre. Sul posto i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Sparatoria vicino alle giostre della Rotonda Diaz oggi pomeriggio, domenica 30 marzo 2025. Ferito un uomo, ricoverato in ospedale. Preso l'aggressore, ora in caserma dai carabinieri. La lite vicino alle giostre. Panico in pieno giorno sul Lungomare di Napoli, affollato di persone, tra cui turisti e famiglie con bambini. Non è chiaro ancora cosa sia accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri.

Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe avvenuta attorno alle ore 17,45. I carabinieri sono intervenuti alla Rotonda Diaz, per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. I carabinieri hanno fermato un uomo che in questo momento si trova in caserma. Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, sembrerebbe che poco prima ci sia stata una lite per futili motivi tra due persone nei pressi delle giostre. Un uomo è stato colpito da un colpo d’arma da fuoco ed è stato trasferito in ospedale, non è grave. Indagini in corso anche per ricostruire esattamente la dinamica.

Stamattina alla Rotonda Diaz c'era la festa di Fdi: eventi non collegati

La sparatoria, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, non sarebbe collegata all'evento nazionale di Fratelli d'Italia organizzato sul Lungomare di Napoli. Proprio oggi, infatti, nella piazza della Rotonda Diaz, si teneva la seconda giornata della Festa di Fratelli d'Italia "Aura Neapolis", che ha visto la partecipazione, tra gli altri, anche di Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia, nonché responsabile nazionale adesioni e segreteria politica di Fdi, Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione, ed Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri, che potrebbe essere candidato per il centrodestra alle prossime elezioni regionali in Campania. All'evento avevano partecipato in mattinata anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ed il Presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis.