Sorvolo delle Frecce Tricolori su Napoli il 1° aprile per il 103esimo anniversario dell’Aeronautica Militare

Il sorvolo delle Frecce Tricolori su Napoli è previsto il 1° aprile 2026 al termine della cerimonia di giuramento e battesimo del corso "Grifo VI" dell'Aeronautica Militare Italiana, in programma dalle ore 10.30 sul lungomare Caracciolo, all’altezza della Rotonda Diaz. L'Aeronautica celebra così il 103esimo anniversario della fondazione a Napoli – alle celebrazioni prenderà parte anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – con una serie di iniziative aperte al pubblico. Le attività si svolgeranno tra piazza del Plebiscito e il lungomare di via Caracciolo. Per consentire ricognizione e successiva esibizione delle Frecce, nei giorni 31 e 1 sarà istituita una zona di spazio aereo temporaneamente riservata sopra Napoli e dintorni. Durante la fascia oraria dei voli, l'area sarà interdetta al traffico civile, salvo autorizzazioni per voli di emergenza.

Per gli appassionati della pattuglia acrobatica, in piazza del Plebiscito è allestita un'area espositiva con diversi assetti e punti informativi. Tra questi il mock-up del velivolo Aermacchi MB-339PAN, simulatori e uno stand con visori Oculus. Presenti anche uno spazio dedicato alla Rivista Aeronautica e alla Rivista di Meteorologia, un ledwall con contenuti video e un’area realizzata con l’Associazione Arma Aeronautica della Campania nell’ambito del progetto solidale "Un dono dal cielo". L'area è aperta dalle ore 9 alle 19. Il programma prevede momenti istituzionali come l’alzabandiera e la cerimonia ufficiale per il 103esimo anniversario dell'Aeronautica.

Nella stessa giornata del passaggio della pattuglia acrobatica nazionale, a conclusione delle iniziative, si svolgerà la cerimonia dell'ammainabandiera. Le donazioni raccolte saranno destinate all'acquisto di apparecchiature sanitarie per reparti pediatrici e confluiranno in un conto dedicato gestito dall'Associazione Arma Aeronautica.