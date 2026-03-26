La Festa dell’Aeronautica Militare a Napoli sul Lungomare e al Plebiscito, ci sarà Mattarella

Il 103esimo anniversario dell'Aeronautica Militare italiana si terrà a Napoli nel 2026, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ci saranno eventi alla Rotonda Diaz e in piazza del Plebiscito, dove sarà allestito un villaggio con alcuni mockup di aerei, cioè modelli a grandezza naturale dal 28 marzo al 1 aprile. Le Frecce Tricolori sorvoleranno la città. La festa dell'anniversario normalmente si svolge a Roma. Quest'anno è stato deciso di farla a Napoli e ci sarà anche un momento dedicato alla Cerimonia Solenne del giuramento dei cadetti dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, che si terrà alla Rotonda Diaz il 1 aprile alle ore 11,00, alla presenza del Capo dello Stato. Si tratta del tradizionale Battesimo della 1° classe del Corso Grifo VI dei Corsi Regolari dell'Accademia che si tiene ogni anno.

Quando e dove vedere lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Napoli

Sempre alla Rotonda Diaz, il 1 aprile, è previsto il sorvolo celebrativo delle Frecce Tricolori, gli aerei acrobatici dell'Aeronautica italiana, famosi in tutto il mondo. L'esibizione dei caccia sarà visibile in tutta la città, ma con punti di osservazione privilegiati dal Lungomare, per un evento davvero eccezionale.

L'area espositiva a piazza del Plebiscito sarà aperta al pubblico sabato 28 marzo, dalle 11 alle 19. Dal 29 marzo al 1 aprile, l'orario sarà esteso dalle 9 alle 19.

Il piano traffico fino al 1 aprile

Per l'occasione, sarà previsto anche un apposito piano traffico, che riguarderà tutta la zona da piazza del Plebiscito a via Cesario Console, e dall'altro lato nella zona della Rotonda Diaz. La pista ciclabile sul Lungomare, nel tratto da piazza della Repubblica a viale Dohrn sarà interdetta, chiuso anche il passaggio pedonale, ma limitatamente alle giornate 26, 27, 30 e 31 marzo e 1 aprile. Nello specifico, 26,27 e 31 marzo dalle 9 alle 12. Il 30 marzo dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 14 alle 16. Il 1 aprile dal mattino e fino a cessate esigenze.