Aereo delle Frecce Tricolori al centro di piazza del Plebiscito, a Napoli l’anniversario dell’Aeronautica Militare

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Che ci fa un aereo delle Frecce Tricolori al centro di piazza del Plebiscito a Napoli? Il velivolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) dell'Aeronautica Militare, ufficialmente 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, ha fatto la sua comparsa nella piazza del centro storico di Napoli nelle ultime ore. Allestito proprio nello slargo antistante l'emiciclo della Basilica di San Francesco di Paola, attirando la curiosità di turisti e napoletani.

Ma di cosa si tratta? Le Frecce Tricolori sono famosissime in tutto il mondo, fiore all'occhiello dell'Aeronautica Militare Italiana, apprezzate per le meravigliose evoluzioni nelle quali si cimentano i suoi piloti quando solcano i cieli. Avere la possibilità di vederne e toccarne una con mano è una possibilità unica che molti non vorranno lasciarsi sfuggire. Veder sfrecciare le Frecce sui cieli partenopei, peraltro, non è una novità. Ma una sorpresa che i napoletani aspettano con ansia periodicamente.

A quanto apprende Fanpage.it, quest'anno il 103esimo anniversario dell'Aeronautica Militare italiana potrebbe tenersi proprio a Napoli – normalmente si tiene a Roma. Una grande cerimonia che prenderà il via il 28 marzo prossimo. L'Aeronautica Militare italiana fu fondata, infatti, il 28 marzo 1923. Secondo quanto si apprende, in piazza del Plebiscito in questi giorni sarà allestita una grande area espositiva dell'Aeronautica Militare in previsione delle celebrazioni dell'anniversario della Forza Armata. Nello specifico, è già possibile ammirare un mockup, ossia un modello in scala reale di un aereo delle Frecce Tricolori. Non è escluso che all'allestimento possano essere accompagnate anche altre iniziative.