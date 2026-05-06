Piazza del Plebiscito già pronta per l’arrivo del Papa: previsti fedeli da tutta Italia

Napoli si prepara all'arrivo di Papa Leone XIV: in Piazza del Plebiscito, già montato tutto per l'arrivo del Santo Padre. Sarà qui che venerdì 8 maggio, attorno alle 17, incontrerà la cittadinanza, dopo aver percorso il tragitto che va dal Duomo di Napoli fino all'ampio piazzale partenopeo che si trova davanti Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco da Paola.

Previsto l'arrivo, nelle prossime ore, di fedeli da tutta Italia. Il Papa attraverserà per tre volte in automobile la città di Napoli: all'arrivo nella Rotonda Diaz, in direzione del Duomo. Quindi dal Duomo a Piazza del Plebiscito. Infine, da Piazza del Plebiscito in direzione della Rotonda Diaz per il rientro in Vaticano. Città blindata: strade chiuse anche al traffico pedonali, linee autobus deviate, negozi che si apprestano alla serrata. I controlli saranno, come sempre, serratissimi.

"In occasione della Visita Pastorale di sua Santità Papa Leone XIV, sono state disposte limitazioni al transito in diverse strade cittadine", ha fatto sapere l'Azienda Napoletana Mobilità, che spiega: "il servizio di superficie ANM subirà le seguenti variazioni programmate dalle ore 08:00 e fino a cessate esigenze di venerdì 8 Maggio 2026″, si legge nella nota:

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