Piazza del Plebiscito già pronta per l’arrivo del Papa: previsti fedeli da tutta Italia
Napoli si prepara all'arrivo di Papa Leone XIV: in Piazza del Plebiscito, già montato tutto per l'arrivo del Santo Padre. Sarà qui che venerdì 8 maggio, attorno alle 17, incontrerà la cittadinanza, dopo aver percorso il tragitto che va dal Duomo di Napoli fino all'ampio piazzale partenopeo che si trova davanti Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco da Paola.
Previsto l'arrivo, nelle prossime ore, di fedeli da tutta Italia. Il Papa attraverserà per tre volte in automobile la città di Napoli: all'arrivo nella Rotonda Diaz, in direzione del Duomo. Quindi dal Duomo a Piazza del Plebiscito. Infine, da Piazza del Plebiscito in direzione della Rotonda Diaz per il rientro in Vaticano. Città blindata: strade chiuse anche al traffico pedonali, linee autobus deviate, negozi che si apprestano alla serrata. I controlli saranno, come sempre, serratissimi.
"In occasione della Visita Pastorale di sua Santità Papa Leone XIV, sono state disposte limitazioni al transito in diverse strade cittadine", ha fatto sapere l'Azienda Napoletana Mobilità, che spiega: "il servizio di superficie ANM subirà le seguenti variazioni programmate dalle ore 08:00 e fino a cessate esigenze di venerdì 8 Maggio 2026″, si legge nella nota:
- 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐞 𝟏𝟓𝟒, 𝟐𝟎𝟐: sospese;
- 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐚 𝟏𝟐𝟖: limita il percorso di esercizio a piazza Amedeo dove effettua la sosta tecnica;
- 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐞 𝟏𝟓𝟏-𝐑𝟐: transitano per corso Garibaldi superiore, piazza Carlo III, via Foria, via Pessina, piazza Dante, via Toledo, via C. Battisti, piazza Matteotti, via Diaz, via Monteoliveto, piazza Dante e ritorno;
- 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐚 𝟐𝟎𝟒: limita il percorso al Museo Nazionale;
- 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐚 𝟐𝟎𝟏 (esercita con bus): limita il percorso in via Monteoliveto;
- 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐚 𝟏𝟒𝟎: limita il percorso in Piazza Sannazaro;
- 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐚 𝐑𝟕: giunta in Piazza Sannazaro prosegue per via Sannazaro, via Caracciolo, via Mergellina, Piazza Sannazaro, galleria Laziale e proprio percorso di esercizio.
- 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐅𝐮𝐧𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢: regolare
- 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐌𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐋𝟏 𝐞 𝐋𝟔: regolare