Festa della Polizia di Stato il 10 aprile a Napoli: chiusure e piano traffico in piazza del Plebiscito
Festa della Polizia di Stato per il 174esimo anno della fondazione in piazza del Plebiscito a Napoli. L'evento si tiene venerdì 10 aprile alle ore 10,45 in contemporanea con la cerimonia in piazza del Popolo, a Roma, con la presenza delle alte cariche dello Stato e delle forze dell'ordine. La celebrazione a Napoli si terrà con lo sfondo della basilica di San Francesco di Paola, da un lato, e con il Palazzo Reale, dall'altro. Saranno presenti i vertici delle istituzioni a Napoli, con il Questore Maurizio Agricola e il Prefetto Michele di Bari, solo per citarne alcuni. Per l'occasione il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico, con la chiusura della piazza alle auto, mentre ci sarà un corridoio, sul lato della reggia borbonica per attraversarla a piedi.
La diretta della Festa della Polizia di Stato 2026 in piazza del Popolo a Roma
L'ordinanza con il piano traffico a Napoli
L'ordinanza comunale sul piano traffico per la Festa della Polizia di Stato ha istituito un dispositivo di traffico per la giornata di venerdì 10 aprile. Il provvedimento prevede le seguenti misure:
- A) SOSPENDERE, dalle ore 00.01 del 10/04/2026 fino a cessate esigenze, laddove vigente, la sosta a pagamento senza custodia (cosiddette “strisce blu”), nonché tutte le altre tipologie di sosta autorizzate (motoveicoli, taxi, carico e scarico merci, ecc…) in: Via Filangieri di Candida Gonzaga, Via Cesario Console (dall’intersezione con Piazza del Plebiscito all’intersezione con Via Santa Lucia), nell’ansa “San Carlo”, Piazza Trieste e Trento (antistante l’area pedonale tra il Teatro San Carlo e Palazzo Reale), Piazza Carolina.
- B) ISTITUIRE, dalle ore 00.01 del 10/04/2026 fino a cessate esigenze, il divieto di sosta e di fermata in: Via Filangieri di Candida Gonzaga, Via Cesario Console (dall’intersezione con Piazza del Plebiscito all’intersezione con Via Santa Lucia), nell’ansa “San Carlo”, Piazza Trieste e Trento (antistante l’area pedonale tra il Teatro San Carlo e Palazzo Reale), Piazza Carolina.
- C) ISTITUIRE, dalle ore 07.00 del 10/04/2026 fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare nell’interviale Prefettura in Piazza del Plebiscito.
- D) SOSPENDERE, dalla ore 07.00 del 10/04/2026 fino a cessate esigenze, la fermata bus ANM in via San Carlo. E) LIMITARE, per il giorno 10/04/2026, le attività di carico e scarico merci entro le ore 07.00 in: Piazza Trieste e Trento, Piazza Carolina.