Festa della Polizia di Stato il 10 aprile a Napoli: chiusure e piano traffico in piazza del Plebiscito

Festa della Polizia di Stato per il 174esimo anno della fondazione in piazza del Plebiscito a Napoli. L'evento si tiene venerdì 10 aprile alle ore 10,45 in contemporanea con la cerimonia in piazza del Popolo, a Roma, con la presenza delle alte cariche dello Stato e delle forze dell'ordine. La celebrazione a Napoli si terrà con lo sfondo della basilica di San Francesco di Paola, da un lato, e con il Palazzo Reale, dall'altro. Saranno presenti i vertici delle istituzioni a Napoli, con il Questore Maurizio Agricola e il Prefetto Michele di Bari, solo per citarne alcuni. Per l'occasione il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico, con la chiusura della piazza alle auto, mentre ci sarà un corridoio, sul lato della reggia borbonica per attraversarla a piedi.

La diretta della Festa della Polizia di Stato 2026 in piazza del Popolo a Roma

L'ordinanza con il piano traffico a Napoli

L'ordinanza comunale sul piano traffico per la Festa della Polizia di Stato ha istituito un dispositivo di traffico per la giornata di venerdì 10 aprile. Il provvedimento prevede le seguenti misure: