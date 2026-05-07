Papa Leone XIV a Napoli, in 30mila a Piazza Plebiscito per il saluto del Sommo Pontefice

Papa Leone XIV

Varchi aperti alle 10 di domani venerdì 8 maggio in Piazza del Plebiscito a Napoli per i 30mila fortunati che sono riusciti ad ottenere il biglietto (gratuito) per assistere all'incontro con la cittadinanza di Papa Leone XIV, in visita pastorale nel capoluogo partenopeo. I varchi chiuderanno poi alle 14.30: "per velocizzare le operazioni di ingresso", fa sapere la diocesi di Napoli, "si invita a non portare con sé borse, zaini e oggetti metallici". Per chi sarà in piazza, maxischermi per assistere alla Santa Messa da Pompei ed alla Supplica alla Madonna (rispettivamente alle 10 e alle 12), entrambe presiedute dal Santo Padre.

A partire dalle 13.30, ci sarà il racconto-spettacolo di musica sulla città e sulla Chiesa di Napoli, con le voci guida di Chiara del Gaudio e Andrea Sarubbi, assistiti dal Coro diretto dal Maestro Carlo Morelli. Poi, gli eventi proseguiranno fino alle 17 circa, quando il Santo Padre arriverà dal Duomo di Napoli per incontrare la cittadinanza in Piazza del Plebiscito: il suo arrivo sarà accolto dalla canzone "Smack", composta dai ragazzi di Grestate del Servizio Oratori della Diocesi e che affronta il tema della pace.

La città sarà praticamente blindata fin dalle prime ore dell'alba: scuole chiuse, autobus deviati, strade chiuse alla circolazione anche pedonale. Napoli si prepara ad accogliere Papa Leone XIV a sette anni di distanza dall'ultima visita, quella di Papa Francesco, primo Vescovo di Roma americano. Per Papa Prevost, secondo americano sul soglio di Pietro, la sua prima volta nel capoluogo partenopeo, ad un anno esatto dalla sua elezione in Vaticano.