Il figlio di Rita De Crescenzo scappa dalla casa famiglia. Trovato dai vigili urbani di Napoli Il ragazzo era ospite di una casa famiglia a Napoli, dalla quale è andato via. Ritrovato dalla Polizia Locale di Napoli e portato in caserma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Allarme per uno dei tre figli della popolare tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, che, a quanto apprende Fanpage.it, nelle scorse ore era scappato da una casa famiglia dove era ospite a Napoli. Il ragazzo è stato ritrovato, però, alcune ore dopo, dal reparto Git Motociclisti della Polizia Locale di Napoli e portato in caserma in via Santa Maria del Pianto. Qui, diverse persone si sono radunate all'esterno degli uffici dei caschi bianchi per chiedere informazioni.

Non è la prima volta che accade, già ad agosto 2022 uno dei figli di Rita De Crescenzo era scappato da una casa famiglia di Battipaglia, in provincia di Salerno, dove era stato portato. Stamattina su TikTok, il social in cui Rita De Crescenzo è maggiormente attiva, la popolare tiktoker ha detto: "Ho sempre raccontato verità, mai bugia, ma ora i problemi sono tanti, il guaio è troppo grosso".