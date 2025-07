Vigili urbani in spiaggia a Bacoli misurano la distanza tra ombrelloni: “No al carnaio”

A Bacoli gli agenti di Polizia Locale in servizio sulle spiagge per far rispettare le regole e assistere i bagnanti. "Controlleranno anche la distanza tra gli ombrelloni negli stabilimenti balneari", assicura il sindaco Josi della Ragione. I lidi di Miseno e Miliscola, gettonatissimi tra napoletani e turisti per la bellezza del luogo, insomma, restano pieni, ma l'amministrazione di Della Ragione ha deciso di dire un no deciso al sovraffollamento, causa anche di risse e litigi negli scorsi anni.

A Bacoli controlli in spiaggia della Polizia Locale

Il primo cittadino ha voluto porre un freno in particolare al fenomeno dell'assalto agli stabilimenti balneari, che si verifica in particolare nel weekend dell'estate, quando spesso lettini e ombrelloni sono "gomito a gomito" con i vicini e per trovare un posto all'ombra sembra di giocare a tetris.

Il programma di Della Ragione è chiaro, come precisa in un post sul suo profilo Facebook:

