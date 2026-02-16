napoli
video suggerito
video suggerito

Accoltellato il figlio di Rita de Crescenzo a Napoli, il ragazzo in ospedale: non è grave

È stato ferito con un’arma da taglio uno dei tre figli della tiktoker Rita de Crescenzo; il giovanissimo è stato portato al Pellegrini. Indaga la Polizia di Stato.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Nico Falco
3 CONDIVISIONI
Immagine

È stato accoltellato il figlio minore della tiktoker Rita De Crescenzo; è accaduto nel pomeriggio di oggi, 16 febbraio, nel centro di Napoli. Il giovanissimo è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini; a quanto apprende Fanpage.it, le sue condizioni non sarebbero gravi e i medici avrebbero già escluso qualsiasi complicazione di rilievo. Sul posto è intervenuta la pattuglia del commissariato Montecalvario della Polizia di Stato.

Le circostanze del ferimento sono, per il momento, al vaglio degli investigatori. Come da prassi in casi del genere, i sanitari hanno segnalato la presenza del ferito alle forze dell'ordine, da qui l'intervento della Polizia per l'avvio delle indagini e per i primi accertamenti. Il ragazzo era stato al centro di un caso di cronaca nel gennaio 2024, quando, irreperibile da quasi un anno e destinatario di un provvedimento di rintraccio dopo essersi allontanato da una casa famiglia, era stato bloccato dalla Polizia Municipale.

Il ragazzo aveva lasciato la struttura nell'aprile 2023, gli agenti lo avevano fermato sul Lungomare di Napoli alla guida di uno scooter e, durante i controlli, oltre al fatto che era sprovvisto di patente, era emersa la segnalazione a suo carico; era stato quindi portato negli uffici della Municipale e successivamente era stato raggiunto dagli assistenti sociali, che ne avevano disposto il trasferimento presso un'altra casa famiglia, nel Casertano. Mentre il giovane era nella caserma, all'esterno si erano radunate una cinquantina di persone, compresa la tiktoker, che nella circostanza aveva pubblicato diversi video sulla piattaforma social.

Cronaca
3 CONDIVISIONI
Immagine
Per il Monaldi il bimbo con il cuore bruciato resta trapiantabile, la mamma: “È in lista"
Ma per i medici il "quadro resta drammatico anche per polmoni e reni"
La mamma in lacrime in Tv: "Mi appello al Papa"
Il cuore bruciato conservato in un normale contenitore di plastica
Il cardiochirurgo spiega come si decide se un paziente è trapiantabile
Come il bambino è mantenuto in vita: cos'è l'ECMO
Il caso Monaldi primo scoglio sanità per Fico: da oggi attività ispettiva della Regione sull'ospedale
L'inchiesta: le domande e le analisi di due procure e dei carabinieri su cosa è accaduto
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views