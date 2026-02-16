Accoltellato il figlio di Rita de Crescenzo a Napoli, il ragazzo in ospedale: non è grave

È stato accoltellato il figlio minore della tiktoker Rita De Crescenzo; è accaduto nel pomeriggio di oggi, 16 febbraio, nel centro di Napoli. Il giovanissimo è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini; a quanto apprende Fanpage.it, le sue condizioni non sarebbero gravi e i medici avrebbero già escluso qualsiasi complicazione di rilievo. Sul posto è intervenuta la pattuglia del commissariato Montecalvario della Polizia di Stato.

Le circostanze del ferimento sono, per il momento, al vaglio degli investigatori. Come da prassi in casi del genere, i sanitari hanno segnalato la presenza del ferito alle forze dell'ordine, da qui l'intervento della Polizia per l'avvio delle indagini e per i primi accertamenti. Il ragazzo era stato al centro di un caso di cronaca nel gennaio 2024, quando, irreperibile da quasi un anno e destinatario di un provvedimento di rintraccio dopo essersi allontanato da una casa famiglia, era stato bloccato dalla Polizia Municipale.

Il ragazzo aveva lasciato la struttura nell'aprile 2023, gli agenti lo avevano fermato sul Lungomare di Napoli alla guida di uno scooter e, durante i controlli, oltre al fatto che era sprovvisto di patente, era emersa la segnalazione a suo carico; era stato quindi portato negli uffici della Municipale e successivamente era stato raggiunto dagli assistenti sociali, che ne avevano disposto il trasferimento presso un'altra casa famiglia, nel Casertano. Mentre il giovane era nella caserma, all'esterno si erano radunate una cinquantina di persone, compresa la tiktoker, che nella circostanza aveva pubblicato diversi video sulla piattaforma social.