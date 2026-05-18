Due donne morte in cantiere a Pollena Trocchia (Napoli): interrogato un uomo, ipotesi duplice omicidio

I corpi di due donne ritrovati nel Parco Europa a Pollena Trocchia, fabbricato incompiuto e in parte ancora cantiere. Potrebbero essere due prostitute. I carabinieri stanno interrogando un uomo.

Il luogo del ritrovamento dei due cadaveri a Pollena Trocchia

Due donne trovate morte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, al Parco Europa, un palazzo incompiuto e ancora transennato in parte come cantiere. Tra le ipotesi quella di duplice omicidio. Il ritrovamento, fatto dai carabinieri, è avvenuto attorno alle ore 00.45 circa di stanotte, lunedì 18 maggio. I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia all'interno di un cantiere edile dove era stata segnalata la presenza di due donne senza vita. Potrebbero essere morte in momenti diversi. I carabinieri, attorno alle 10,00, avrebbero portato un uomo in caserma per interrogarlo.

Le due vittime non avevano documenti

Le due donne sono attualmente ancora in corso di identificazione. Entrambe le vittime erano prive di documenti. I corpi senza vita sono stati ritrovati sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione, sembra all'interno di un vano ascensore. Secondo le prime ipotesi, le due donne potrebbero essere precipitate da due differenti piani ascensore. Non si sa, al momento, come possano essersi trovati lì i due corpi. I cantieri edili, infatti, dovrebbero essere accessibili solo al personale qualificato e difficilmente i lavori si tengono di notte.

Tra le varie ipotesi al vaglio degli investigatori sta pendendo corpo quella del duplice omicidio. Ma non si escludono altre piste come quella dell'incidente. Si indaga a 360 gradi. Al vaglio la possibilità che possa trattarsi di due prostitute probabilmente straniere. Ma si tratta solo di supposizioni al momento. Si sta cercando l'eventuale presenza di documenti nella zona e altri elementi utili a chiarire l'identità delle due vittime, segni, tatuaggi ed altri dettagli simili.

Le indagini dei militari dell'arma, scattate già stanotte, subito dopo il ritrovamento dei corpi, sono coordinate dalla Procura di Nola. Sul posto è arrivata anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Torre Annunziata, per coadiuvare negli accertamenti ed il pm di turno. Le indagini sono attualmente in corso.

Pollena Trocchia è un comune che si trova nell'hinterland sud di Napoli, dopo Cercola. L'area di viale Italia è oggetto di lavori edili da diversi anni. Nella zona si trova un grosso complesso edilizio incompleto di 6 piani, lungo diverse centinaia di metri, dove alcuni appartamenti sono stati ultimati, mentre altri sono in corso di completamento. Le indagini dei carabinieri mirano a ricostruire quanto sia accaduto.

Il sindaco: "Triste notizia per la comunità"

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito, il quale in una nota ha espresso "profondo rammarico per la triste notizia che ha svegliato la comunità cittadina, quella del ritrovamento del corpo senza vita di due donne nell'area del Parco Europa, tuttora non identificate. Sono fermamente convinto che gli inquirenti, che fin da subito hanno avviato un'intensa attività di indagine, sapranno fare piena luce su quanto accaduto e, se dovesse essere confermata l'ipotesi di omicidio, riusciranno ad accertare ogni responsabilità facendo piena giustizia".