Due ragazzini accoltellati a Marano vicino alle giostre, hanno entrambi 16 anni

foto di archivio

Due ragazzi minorenni sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto in via Falcone a Marano, popoloso centro del quadrante a Nord di Napoli, dove sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. L’episodio si è verificato poco prima nei pressi delle giostre. Secondo una prima ricostruzione, i feriti – due sedicenni – sarebbero stati colpiti con un coltello da un giovane verosimilmente loro coetaneo.

Uno dei ragazzi è stato raggiunto da almeno sei fendenti ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli. L'altro è stato ferito tre volte ed è stato trasferito al pronto soccorso di Giugliano in Campania. L'aggressore si è allontanato poco dopo l'arrivo dei militari. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e risalire all'identità del responsabile, se possibile avvalendosi delle riprese di videosorveglianza o di filmati amatoriali che circolerebbero sui social. Indagini in corso, pure perché nelle ultime settimane ci sono stati episodi analoghi nella zona.