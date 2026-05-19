Quattordicenne accoltella un coetaneo a Marano durante una lite: denunciato

Una discussione sfociata nel sangue a Marano, nella provincia di Napoli: un 14enne ha accoltellato un coetaneo ed è stato denunciato dalla Polizia di Stato.

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Una serata di sangue, che poteva finire in tragedia, quella di ieri, lunedì 18 maggio, a Marano, nella provincia di Napoli, dove un 14enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver accoltellato un coetaneo. In tarda serata, i poliziotti del commissariato Arenella, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti, su disposizione della Centrale Operativa, al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove un minorenne era stato portato poco prima con una ferita d'arma da taglio.

Le condizioni del ragazzo, per fortuna, non destano particolari preoccupazioni. È stato proprio il giovane a raccontare ai poliziotti che, poco prima, mentre si trovava a Marano, aveva avuto una discussione per futili motivi con un altro ragazzo; quest'ultimo, al culmine della discussione, aveva tirato fuori un coltello e lo aveva colpito, per poi darsi alla fuga.

Sul luogo dell'aggressione, per gli accertamenti del caso, sono giunti gli agenti del commissariato di Chiaiano che, grazie a una breve attività investigativa, sono riusciti a identificare e rintracciare il responsabile dell'aggressione: si tratta di un ragazzo di 14 anni, che è stato denunciato per lesioni personali alla competente Autorità Giudiziaria.