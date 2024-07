video suggerito

Sparatoria a Fuorigrotta davanti al supermercato, al vaglio i video delle telecamere In via Leopardi sono stati rinvenuti tre bossoli e due ogive, una delle quali conficcata in un edificio all’altezza del primo piano; nel quartiere saltati gli equilibri tra i gruppi di camorra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Potrebbe esserci un video della sparatoria avvenuta nel pomeriggio di ieri, 4 luglio, in via Leopardi, a Fuorigrotta: lungo il tratto di strada sono installate, infatti, diverse telecamere di videosorveglianza ed è verosimile che una di queste abbia ripreso i due scooter al momento del raid o subito dopo, quando, schizzando tra le automobili in transito, hanno seminato la volante della Polizia che li stava inseguendo. Le indagini, che restano nel massimo riserbo, sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli.

L'allarme alle 18.50 circa, davanti al supermercato Flor do Cafè, a quell'ora gremito di clienti: colpi di pistola sono partiti da due scooter che viaggiavano affiancati lungo via Leopardi. A premere il grilletto sarebbe stato il passeggero di uno dei due veicoli, mentre sull'altro ci sarebbe stata una persona sola. In quel momento si trovava nelle vicinanze una pattuglia del commissariato San Paolo, gli agenti si sono lanciati immediatamente all'inseguimento ma hanno potuto fare ben poco: sono rimasti bloccati nel traffico mentre i due scooter, imboccata via Rossetti e poi via Petraccone contromano, sono riusciti a dileguarsi.

Sul luogo della sparatoria, all'altezza del civico 80, sono stati recuperati tre bossoli e due ogive, una di queste conficcate all'altezza del primo piano di un edificio; non è ancora chiaro se chi ha sparato mirasse all'altro veicolo o se si sia invece trattato di una "stesa". Il quartiere della periferia Ovest di Napoli è ormai da mesi al centro di scontri tra gruppi criminali della zona e delle aree vicine; a fronteggiarsi sarebbero i reduci del clan Troncone, disarticolato dalle ultime operazioni di polizia, e i clan di Bagnoli che, in questo scontro, avrebbero il supporto di gruppi criminali di via Campegna.