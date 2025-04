video suggerito

Sparatoria davanti alla chiesa a San Giovanni a Teduccio prima della Via Crucis: esplosi una decina di colpi La sera del Venerdì Santo alcuni colpi di pistola sono stati esplosi a San Giovanni Teduccio davanti alla parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes, prima dell’inizio della celebrazione della Via Crucis. I colpi sentiti dai presenti sono stati almeno una decina. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Poche ore fa, nella serata di venerdì 18 aprile, alcuni colpi di pistola sono stati esplosi a San Giovanni Teduccio davanti alla parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes in piazza Capri, dove stava per iniziare la processione della Via Crucis. Gli spari, sentiti da tanti presenti, sarebbero stati, secondo alcuni testimoni, almeno una decina.

I colpi di pistola hanno interrotto le celebrazioni religiose del Venerdì Santo, spaventando molti fedeli all'interno della chiesa. Molte persone che erano presenti in piazza si sono invece rifugiate all'interno della parrocchia, altre dietro alle automobili in sosta. Un proiettile avrebbe colpito e perforato il cofano di una delle macchine parcheggiate, ma fortunatamente non ci sarebbero stati feriti.

Non è ancora chiaro da chi e da dove siano partiti i colpi. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, mobilitata dalle segnalazioni dai presenti, che sta effettuando tutti i rilievi necessari a fare luce sull'accaduto e individuare i responsabili. Nonostante gli attimi di spavento, nel frattempo è iniziata la processione della Via Crucis, già programmata da tempo.