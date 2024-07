video suggerito

Oggi i funerali di Lucia Passariello, la 27enne investita e uccisa da un vigile urbano ubriaco I funerali della giovane madre, investita e uccisa il 5 luglio scorso, si svolgeranno nel pomeriggio di oggi a Cicciano, nella provincia di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lucia Passariello

È il giorno del dolore a Cicciano, cittadina della provincia di Napoli, dove oggi si svolgeranno i funerali di Lucia Passariello, la giovane madre di 27 anni investita e uccisa a Camposano, lo scorso 5 luglio, da un vigile urbano che guidava ubriaco, che è stato arrestato. Le esequie della giovane donna si svolgeranno alle ore 17 di oggi, mercoledì 10 luglio, nella chiesa di San Pietro. Il via libera ai funerali è stato dato dopo l'autopsia, che è stata effettuata nella giornata di ieri, martedì 9 luglio, e che ha confermato quello che era stato ipotizzato sin dall'inizio: Lucia Passariello è deceduta sul colpo, a causa dell'impatto e delle ferite riportate.

Lucia Passariello investita mentre era in strada con le sue nipotine

Madre di una bambina di 7 anni, Lucia Passariello, al momento dell'incidente, nella serata del 5 luglio scorso, stava camminando in strada con altre due bambine, le sue nipotine di 7 e 10 anni. La donna e le due bimbe stavano attraversando la strada in via Croce San Nicola, tra Camposano e Cicciano, quando una Suzuki Splash ha investito la 27enne, sbalzandola oltre un muro: Lucia Passariello è morta sul colpo, mentre le due bambine non sono state colpite.

Alla guida dell'automobile un giovane di 26 anni, agente della Polizia Municipale nel Comune di Portici, che al momento dell'incidente aveva un tasso alcolemico superiore al consentito. Il 26enne è stato dapprima sospeso e poi arrestato: è stato sottoposto agli arresti domiciliari.