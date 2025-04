video suggerito

Domani a Capaccio i funerali del 15enne trovato in una pozza di sangue, oggi l’autopsia Si terranno domani nella chiesa di San Pietro Apostolo a Capaccio i funerali del 15enne ritrovato in una pozza di sangue e poi morto in ospedale. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

77 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Prima gli esami autoptici nella giornata di oggi, poi nella giornata di domani i funerali a Capaccio Paestum: la triste vicenda del 15enne trovato in una pozza di sangue e poi morto in ospedale, non è ancora terminata, perché nel frattempo la Procura di Salerno indaga a tutto tondo sui contorni della vicenda. £L’autopsia è stata disposta per effettuare i necessari ed ulteriori accertamenti sul decesso”, ha spiegato a Fanpage.it il legale della famiglia, Carmine Sparano.

L'avvocato, che sta assistendo la famiglia, contattato telefonicamente da Fanpage.it ha inoltre spiegato che "il ragazzo era in perfette condizioni fisiche e di salute. Era un ragazzo solare e ben voluto da tutti". E conferma che la famiglia ha dato l'autorizzazione all'espianto degli organi, definendolo "un gesto di grande generosità, mai scontato e non facile". Intanto, nei prossimi giorni arriveranno gli esiti dell'autopsia che oggi si è tenuta attorno alle 19 sul corpo del giovane: si spera che i risultati possano aiutare a capire meglio le circostanze della morte.

La Procura di Salerno intanto continua le indagini sulla vicenda. Il corpo del giovane, in condizioni gravissime, è stato trovato lunedì sera, attorno alle 23: nonostante la corsa in ospedale, i traumi riportati erano tali che non gli hanno lasciato scampo, spegnendosi nelle ore successive all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Molto conosciuto a Capaccio Paestum, in tanti tra amici e conoscenti si stanno preparando a dargli l'ultimo addio, nella Chiesa di San Pietro Apostolo a Capaccio capoluogo, dove già nei giorni scorsi si erano tenuti una fiaccolata ed una messa in suo ricordo.