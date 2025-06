video suggerito

Morto Nino Petrone, per anni giornalista del Corriere della Sera e del Mattino. Oggi i funerali Si è spento Nino Petrone, giornalista sportivo salernitano e inviato del Corriere della Sera. Aveva 84 anni. Oggi i funerali a Salerno. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Vincenzo Cimmino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nino Petrone

È morto ieri, 17 giugno, Nino Petrone, giornalista salernitano e inviato del Corriere della Sera. Aveva 84 anni. Petrone, spentosi nella sua Salerno, aveva iniziato a muovere i primi passi della propria carriera al Mattino. Dopo poco è passato al Corriere, dove è stato per molti anni inviato, per poi lavorare al Messaggero e quindi nel mondo dell'informazione. Autore di diversi libri, solo pochi anni fa – era il 2022 – aveva pubblicato, col generale dei carabinieri Vittorio Tomasone, "Racconti corsari. Un giornalista e un carabiniere ricordano".

Immediata la reazione social alla notizia della morte dell'84enne. Su Facebook si stanno rincorrendo i messaggi di cordoglio per la scomparsa del giornalista, molto noto a Salerno, sua città di nascita. "Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa di Nino Petrone. Storico presidente di giuria del nostro Premio, giornalista attento e uomo di grande cultura", scrivono dal Premio Charlot. "Un grande giornalista, un amabile conversatore e un appassionato tifoso della Salernitana", fa eco Aniello. "Condoglianze, amico mio caro, il tuo ricordo sarà sempre vivo in me", commenta Elio. I funerali si terranno oggi, mercoledì 18 giugno, presso la Chiesa dei Salesiani alle ore 16 a Salerno.