Trovato morto in casa la sera di Pasqua a Napoli, polizia e ambulanze nella strada dell’Arenella

immagine di repertorio

Un uomo è stato ritrovato morto in casa la sera di Pasqua, in via Battistello Caracciolo, la strada dell'Arenella che collega piazza Canneto a via Salvator Rosa. L'episodio, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è accaduto nella serata di ieri, domenica 5 aprile. Sul posto sono arrivate due volanti della Polizia di Stato, una squadra dei vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, l'uomo, di 67 anni, sarebbe stato trovato senza vita all'interno dell'appartamento. A dare l'allarme si presume i vicini di casa o i familiari, preoccupati che non rispondesse e non desse sue notizie. L'ipotesi è che sia deceduto per cause naturali.

La presenza di mezzi di pompieri, polizia e ambulanze nella strada del centro di Napoli, attorno alle 21, però, ha suscitato molta sorpresa. La strada era piena di auto a quell'ora, di rientro dalle gite fuoriporta di Pasqua. La presenza dei vigili del fuoco è stata necessaria per accedere all'appartamento, che era chiuso dall'interno, sotto la supervisione della polizia di Stato, che subito dopo è potuta entrare in casa e constatare il decesso. Da qui, anche la presenza delle ambulanze, intervenute per prestare eventuali soccorsi e per sincerarsi delle condizioni di salute dell'uomo. Quando hanno bussato alla porta, però, dall'interno non sono arrivate risposte. Da qui, l'intervento dei pompieri che hanno consentito l'accesso ai poliziotti ed al personale medico. Purtroppo, però, come detto, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.