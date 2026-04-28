Gragnano, incendio in casa: uomo di 79 anni muore carbonizzato

Un 79enne è morto nell’incendio della sua abitazione a Gragnano (Napoli); quando carabinieri e vigili del fuoco sono entrati in casa, hanno trovato il cadavere nella cucina avvolta dalle fiamme.

L’intervento dei carabinieri a Gragnano (Napoli)

Un 79enne, Francesco Izzo, è deceduto nell'incendio della sua abitazione a Gragnano, in provincia di Napoli, al confine col vicino comune di Castellammare di Stabia. I vigili del fuoco, entrati in casa per domare le fiamme, hanno trovato il corpo dell'uomo nella cucina, già senza vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia. Le cause del rogo non sono ancora state chiarite.

L'intervento di pompieri e militari dell'Arma nella giornata di oggi, 28 aprile, a seguito della segnalazione di incendio in un appartamento al civico 1 di via Giacomo Leopardi, strada residenziale del quartiere Parco Imperiale. Quando i soccorsi sono entrati nell'abitazione, il rogo si era già esteso e stava divorando mobili e suppellettili, la cucina era completamente avvolta dalle fiamme. Una volta spento il fuoco nella stanza, hanno trovato il cadavere di Izzo riverso sulle sedie; per il 79enne non c'era ormai più nulla da fare.

Secondo i primi rilievi la morte sarebbe riconducibile all'incendio divampato nell'appartamento. Per appurare le cause del rogo, invece, sarà necessario attendere l'esito degli accertamenti ma l'ipotesi al momento ritenuta maggiormente verosimile è quella di un incidente, forse causato da un corto circuito. Nell'appartamento di via Leopardi sono intervenuti anche i carabinieri della sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata per i rilievi tecnici.